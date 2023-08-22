靈魂之窗可檢測身體疾病 英國研究：「眼部掃描」可發現早期症狀

觀看靈魂之窗，就能檢測身體的疾病風險！研究顯示，街頭眼鏡店就可用的3D眼部掃描，提前識別帕金森氏高風險族群。該研究進一步證明，眼睛掃描有助於檢測多種神經退化性疾病，目前用於研究心血管疾病或糖尿病等風險，該領域又被稱為「眼組學」（occulomics）。

掃描靈魂之窗

《衛報》報導，最新研究發現，3D光譜眼底斷層掃描技術，可以找出帕金森氏症的高風險族群，其他包括阿茲海默症、思覺失調症等疾病，都能透過掃描發覺這些疾病的早期症狀。

《研究》指出，隨著大數據、AI與視網膜掃描技術進步，眼部掃描技術有助於發覺民眾的各式疾病，甚至有助於檢測心血管疾病、糖尿病或肝臟問題等。倫敦大學人工智慧教授基恩表示，眼睛是身體中唯一能直接觀察微血管循環的器官，如果身體心血管出現狀況，很有可能就會反應在眼睛上。

揪出早期病灶

他更指出，視網膜也是中樞神經系統的一部分，與大腦相當接近，所以也可以反映出腦部相關變化，在大數據與AI的協助下，可對精神疾病患者、正常民眾的眼睛狀況比對，並找出特定疾病高風險的狀況。

英國帕金森氏症研究者貝爾表示，帕金森氏症會隨著時間逐漸惡化，該研究表明，該疾病的症狀可能在很多年前就已經有跡象，開始對大腦發生損害，如果能夠早期進行治療，可能就能有效防止腦部疾病惡化。

然而，基恩也強調，透過眼部掃描來診斷疾病，還需要進一步的研究，且該技術距離準確診斷還有一段距離，其中可能需要數年的研究時間，盼未來民眾只要能夠進行常規眼科檢查，就能夠發現其他疾病的早期跡象。

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