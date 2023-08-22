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死亡直播！不滿兒子被匿藏...健身教練拍片殺前妻 逾萬人直擊過程

香港01／ 田中貴／撰文
死者曾上載母子握手照片，並寫「一生人最重要的事就是當上你的媽媽」。（Nevzeta Hećimović facebook圖片）
死者曾上載母子握手照片，並寫「一生人最重要的事就是當上你的媽媽」。（Nevzeta Hećimović facebook圖片）

今時今日社交媒體大行其道，任何人都可以直播。歐洲波士尼亞1名犯案累累的健身教練因不滿前妻「匿藏」兩人兒子長達8日，而且向警方指控他家暴，因而槍殺對方，並全程在網上直播。他被警方追捕時更殺害1對路經現場的父子，再傷害1名警員和1對男女，最終自殺身亡，直播引來1.2萬人觀看，該國總理面對這宗4死3傷的謀殺案，批評「兇手最終結束自己的生命，但無人能挽回受害者的生命」。

35歲兇手蘇萊曼諾維奇（Nermin Sulejmanović ）過往涉嫌販毒和襲擊警員等罪名被捕，因而留下案底，包括2013年出售大麻和海洛因被捕，當時他被指是販毒集團成員。

這宗殘酷謀殺案發生在本月11日，位於波士尼亞東北部城鎮格拉達卡茨，蘇萊曼諾維奇透過instagram拍攝至少3支影片，在最先直播的影片中，他向社交平台跟隨者表示，自己將直播1起謀殺案，其後從鏡頭可見，案發現場的陽台已經血跡斑斑，1名女子坐在長凳上，頭部和臉部均受重傷，現場更聽到附近有小朋友的哭聲，蘇萊曼諾維奇指出小朋友是他的兒子，女子則是其前妻赫西莫維奇（Nevzeta Hećimović），早前曾報警指遭他家暴，他以粗口辱罵前妻，「已經將我的孩子藏起來8天了…來吧，現在觀看謀殺現場直播…你在看嗎？」。蘇萊曼諾維奇後來向前妻額頭開槍，並說「我（蘇萊曼諾維奇）正在等待上膛，並繼續前進」，並透過直播叫人照顧其兒子。

在其後的2段直播影片中，蘇萊曼諾維奇則交代自己正被警方追捕，他更在鏡頭外殺死另外2名男子。蘇萊曼諾維奇最後逃至格拉達卡茨多個地方，其間又打傷1名警員及另外一男一女，在警方追捕下選擇自殺身亡。警方其後證實2名男死者是一對父子，相信只是碰巧經過現場而遭毒手。

波士尼亞總理尼克西奇（Nermin Niksic）表示，「無法用言語來形容事件…兇手最終結束自己的生命，但無人能挽回受害者的生命」。其他官員則指出，事件引來約1.2萬人觀看，檢察官亦警告，若有網友在蘇萊曼諾維奇的社交媒體帳號上發表支持評論，可能會面臨法律後果。

翻查嫌犯前妻赫西莫維奇的facebook，可見她生前非常寵愛兒子，不時分享母子握手照片，並寫「一生人最重要的事就是當上你的媽媽」。另外，相關死亡直播影片和蘇萊曼諾維奇的instagram帳戶已被移除。

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文章授權轉載自《香港01》

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