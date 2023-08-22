看中七旬華裔婦 印男持刀闖入屋劫財劫色...剛出獄即犯案被捕

馬來西亞發生1宗人神共憤的劫財劫色案。1名剛出獄的印裔男子疑在毒品的影響下，趁1名七旬華裔老婦進入空置住屋打掃時，持刀闖入屋內洗劫，得手後更將她性侵，繼而駕駛1輛休旅車逃走，女受害人在家人陪同下報警求助，警方接報後同日拘捕涉案男子，疑犯被押往法庭時，近乎全程面對記者的鏡頭，沒有遮遮掩掩。

案件發生於馬來西亞霹靂州第二大城鎮「太平」的愛珊馬祖花園，平時無人居住，75歲受害人則為屋主，不時會回來打掃，順便餵魚。

據報事發於本月15日上午約7時，女受害人如常入屋打掃，豈料1名印裔男子持刀闖入屋內劫走財物，甚至劫財後再劫色，滿足私慾後搶走事主女婿的1輛紅色休旅車逃走，受害人事後在家人陪同下報案，警方同日下午在都拜墓園區發現該輛休旅車，同時拘捕涉案印裔疑犯。據了解，疑犯甫出獄不久。

太平警區主任拉茲蘭助理總監本月17日指出，案發當日上午8時40分左右，太平警方接獲報案，稱受害人當時在房屋的院子，1名身份不明男子用布蒙面，將她拖入屋內非禮，隨後劫走受害者貴重物品和現金，共值約5000令吉（約34000新台幣），並開走1輛屬於受害者女婿所擁有的本田休旅車逃離現場。

警方隨即追捕疑犯，並在距離案發地點約1.3公里的地方尋獲該輛休旅車，成功拘捕1名32歲印裔男子，報稱無業。男子其他接受尿液檢測，初步對海洛因呈陽性反應，警方循搶劫、持械搶劫和非禮方向跟進，同時向法庭申請延長扣留嫌犯7日，即從本月16 日至22日，以作進一步調查，呼籲目擊者或有相關消息提供的人士聯絡警方。

案件引來當地網民關注，而嫌犯在被押往法庭時，甚少迴避記者的鏡頭，輕鬆的神情亦被網友怒轟他毫無悔意。

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文章授權轉載自《香港01》