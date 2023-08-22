從小要什麼都買 富豪寵出嬌慣兒揮金如土「變賣亡母遺物」

俗話說「富不過三代」，有些富豪雖然家財萬貫，但也可能因為忙於事業，沒辦法親自照顧孩子，以及在充沛的財產下，養出嬌慣的孩子。近來日本媒體，就報導了一則這樣的案例。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名紀夫的69歲男子，是一家關東近郊的食品業老闆。過去在兒子還小的時候，夫妻經常因為忙於工作，沒有時間陪伴孩子。有次，他們為了參加某位議員女兒的結婚典禮必須出門，兒子還非常不願意，哭喊著「不要走」、「今天跟我在一起」。

然而，因為那位議員和紀夫的事業息息相關，因此兩人還是放下兒子出門，於是和兒子的感情出現裂痕。為了補償，往後兒子想要什麼，紀夫都會買給他，不只是電玩主機，其他要價數萬的高檔運動鞋、服飾，紀夫也都花錢不手軟。

但這樣的教養方針，也逐漸地寵壞了孩子。紀夫曾送他到美國留學，可是卻只待了一年就回來了，且在留學期間，兒子疑似也只跟日本同學廝混而已。後來紀夫安排兒子到公司上班，可是其他員工卻不敢對大少爺指指點點，結果工作了半天，卻沒有養成一丁點的能力。

四年前，紀夫的妻子過世，兒子行為變得越來越離譜，時常動不動就往東京跑，回家時則一身醉醺醺的酒氣。紀夫更發現妻子遺留的兩千日圓財產（約相當於新台幣421萬元），被兒子瞬間花得無影無蹤，請偵探調查後，發現他每次都在東京鬧區玩樂，隨便買個包包給小姐，就是好幾萬、好幾十萬在花。

後來為了拿錢，兒子甚至還偷偷變賣掉亡母遺留的飾品等等。即使紀夫追問，兒子也都裝作不知道。這讓紀夫感到相當後悔，或許當初能夠多花點時間，多陪陪一點孩子，讓他不要走向歪路，或許今天會有不一樣的結果。