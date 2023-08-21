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泡溫泉流出偷拍片她嚇壞！色情網站賣影片暴利 兩年狂賺上億

聯合新聞網／ 綜合報導
日本去年偷拍檢舉案創下紀錄。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本去年偷拍檢舉案創下紀錄。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

日本近年來偷拍猖獗，根據日本警察廳的統計，2022年日本全國有超過5700件偷拍檢舉案，創下歷史紀錄。還出現許多靠著偷拍影片，牟取暴利的網站，有的甚至營業額來到上億日圓，成為一大治安問題。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一般偷拍網站的那些「職業偷拍師」，通常都不是拿手機，而是使用更小的攝影筆或USB攝影機等道具，偷拍色情畫面並將之公開在網路上，以定價販售或者訂閱制的方式，賺取不法所得。

由近年被舉發的案件來看，甚至有的網站在兩年半期間，就創下高達十億日幣（約相當於新台幣2.11億）的營業額。還有的網站刻意將伺服器架在國外，因此就算被舉發了，日本警方也難以追查，結果只能不了了之。

一位曾被偷拍的S小姐指出，她當時是去泡溫泉時被偷拍到，臉和全身都沒有經過處理，全裸大喇喇地被放在網路上供人觀看。當她得知這件事情時，嚇得臉色發青。好不容易打起勇氣去報案，一開始卻是由男性警官處理案件，也代表他被偷拍的影片「證據」將被男警官看到，所幸在抗議後，警方才改換成女警官來處理案件。

雖然因為警方的搜查及媒體報導，讓該偷拍網站一時下架，然而在網站撤下之前，肯定已經有不少人瀏覽過影片，也非常有可能經過備份，讓S小姐一想到這點，就感到非常不安。

偷拍 日本

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2014年9月27日，位於日本岐阜縣與長野縣交界的御嶽山，發生火山噴發的事件，造成58人死亡、5人失蹤的悲劇，被稱作是日本戰後最嚴重的火山災害事件。

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在日本泡湯之類的公共場合，為了要防止可疑人士進入，常常會限制身上有刺青的人入場。因此對一般民眾而言，如果身上刺了青，平時生活也會有諸多不便。近來日本媒體，就報導了一位後悔刺青的女性。

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