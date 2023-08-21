九年前情侶火山爆發中喪生…今家屬重返舊地「補辦終身大事」

2014年9月27日，位於日本岐阜縣與長野縣交界的御嶽山，發生火山噴發的事件，造成58人死亡、5人失蹤的悲劇，被稱作是日本戰後最嚴重的火山災害事件。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，火山爆發當時，有對正在交往的年輕男女所祐樹（當時26歲）及丹羽由紀（當時24歲），都不幸因為火山事件而往生。由於雙方是以結婚為前提交往，就在九年之後，兩邊的家屬決定為他們舉辦一場冥婚。

這項提案是丹羽的父親邦雄所建議的，他希望能夠在兩人亡故的現場，進行日本傳統婚禮的「三三九度」儀式，並且到了京都購買相關道具準備。然而在2016年6月，邦雄卻因為急性心肌梗塞的關係過世，留下妻子，也就是死者的母親真由美一人。

真由美擅長裁縫，原先負責幫兩人製作衣服，但因為丈夫之死的關係耽擱了一陣子。所幸在男方雙親的幫助下，開始恢復各項籌備。最終兩家人總算在御嶽山八合目的地方，帶著做好的人偶、花束及三三九度道具等物品，替死去的兒女舉辦了婚禮。

看著這對生前相愛的情侶，終於正式結為連理，完成丈夫的遺願，真由美臉上露出了安詳的表情。男方家屬也認為，今天總算迎娶了女方入門，完成了兒子生前掛心的終身大事。