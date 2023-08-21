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恐怖！韓女公園內遭陌生男子性侵、手指虎狂毆命危極慘 嫌犯爆心寒內情

香港01／ 撰文：布萊恩
韓國首爾新林洞發生恐怖強姦案。 示意圖／ingimage
韓國首爾新林洞發生恐怖強姦案。 示意圖／ingimage

令人髮指！韓國首爾新林洞發生恐怖強姦案，1名30多歲女子在公園內遭1名男子公然性侵，其間更被對方用硬質鈍器瘋狂毆打，痛極尖叫求救，路人聽慘叫聲報警，女子其後重傷送院，陷昏迷命危。

警方事後拘捕涉案的30多歲男子，警方初步調查他與受害人不認識，而男子透露他選擇在公園該地點作案，是因該地區沒有閉路電視（CCTV）監控鏡頭。

綜合外媒報導，事發上周四（8月17日）早上11時許，30多歲男子「A」於冠嶽山附近的1個公園，粗暴性侵1名30多歲女子，並用「手指虎（套在手指上的武器）毆打她。女子被施虐期間尖叫求救，路人聽到慘叫聲即時報警。救援人員到場時發現身受重傷的女傷者，但涉案色魔則已逃去，女子送院搶救後陷昏迷，情況危殆。

警方翌日中午約12時拘捕30多歲的涉案男子，他最初聲稱女子是被樹枝絆倒受傷，後來承認性侵及暴打罪行。警方初步調查，男子與女子並不相識，而男子於案發前2小時離開寓所，步行到犯罪現場搜索目標，再把受害人帶到遠離行人路的山坡上犯案。男子借稱，選擇該地點犯案，是因該處沒有閉路電視監控鏡頭。

據報，警方懷疑男子事發前曾飲酒或吸毒，又調查其病歷和手機，以了解其犯罪動機及詳情。

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文章授權轉載自《香港01》

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