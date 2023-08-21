俄探測器墜落月球 登月計畫失敗

俄羅斯聯邦太空總署廿日表示，無人探測器「月球廿五號」偏離預定航道後，已墜毀在月球表面，俄國近五十年來首次執行登月任務以失敗告終。

俄國太空總署指出，十九日下午二時五十七分後就與月球廿五號失去連線，初步調查顯示，探測器進入著陸前軌道時出現問題，導致重八百公斤的探測器「撞擊月球表面，如今已不存在」。

這是俄國四十七年來首次執行登月任務。攜帶月球廿五號的「聯合號2.1ｖ」型火箭十一日於莫斯科以東五千五百五十公里的東方太空發射場發射升空後，月球廿五號十六日成功進入月球軌道。

月球廿五號原本計畫廿一日於月球南極表面著陸，之後在月球南部極區運作一年，探索科學家認為可能存在冰水及稀有元素的區域，但該探測器進入降落軌道的過程中出現問題，最終墜毀。俄國太空總署表示，已成立跨部門專案小組，調查月球廿五號墜毀原因。

「月球廿五號」探測器（圖）因偏離航道，十九日墜毀在月球表面。（美聯社）

月球南極 無國家成功降落

俄國先前就已表示，月球廿五號任務風險很高，可能失敗。儘管美國與中國大陸都曾於月球表面著陸，至今仍無任何國家成功降落月球南極。

俄國上次探索月球任務在一九七六年，當時月球廿四號成功著陸。BBC說，這次俄國探月失敗，對俄國太空總署是重大打擊。近年來俄國非軍事太空計畫逐漸式微，因經費逐漸流向軍方。

俄國與印度正競相探索月球南極，印度「月球飛船三號」（Chandrayaan-3）登陸器計畫廿三日降落月球南極。印度太空研究組織發言人說，俄國的月球廿五號墜毀「很不幸」，「每項太空任務都有高風險，具有高度技術性」。

印度的「月球飛船三號」七月就已發射，採取較迂迴但節省燃料的路徑前往月球，因此比較晚發射的俄國探測器花費更多時間才到月球。如今俄國計畫失敗，印度有希望成為第一個登陸月球南極地區的國家。