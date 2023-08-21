財務、技術陷困境 俄太空計畫卡關

外媒報導，蘇聯時期，俄國曾與美國並列世界太空強權，但近幾十年來，俄國太空技術發展大不如前，距離俄國上一次太陽系探測任務成功已逾卅五年。

路透報導，俄國航太技術於蘇聯時期曾一度達高峰，一九五七年，蘇聯搶先美國、成功發射人類史上第一枚進入地球軌道繞行的人造衛星「史普尼克一號」（Sputnik 1），一九六一年更首度把人類送上太空。

卅五年前，俄國發射維加一號與維加二號探測金星，是俄國太陽系探測計畫最後一次成功。紐約時報報導，近幾十年來，俄國航太領域逐漸式微，一九八八年及一九九六年兩次火星任務都失敗，二○一一年「福保斯格朗特號」（Fobos-Grunt）探測器原本計畫登陸火星的衛星，卻連地球軌道都沒成功離開，並於發射後數月墜毀太平洋。

事後調查發現，由於俄國太空總署經費拮据，探測器的製造與測試預算縮水，福保斯格朗特的部分電子零件並未經過太空低溫與輻射相關適性測試。

近年來俄國太空活動幾乎侷限在低地軌道，包括載運太空人到美俄合作的國際太空站。由於俄烏戰爭導致俄國遭西方制裁，在財務和技術上都陷入困境的俄國太空計畫，可能進一步受阻。

俄國如今難以發展新型太空設備硬體，特別是性能可靠且能在太空極端環境使用的電子設備。關注俄國太空計畫的專家薩克表示，「蘇聯電子設備一直很落後，事實上整個俄國太空計畫都被這個問題拖累」。

紐時指出，登陸月球任務其實風險很高，本世紀只有中國大陸達成，而且三度成功登陸，最近一次在二○二○年十二月。近年來其他三次登月任務，包括以色列、日本和這次俄國任務，都以探測器墜毀收場。