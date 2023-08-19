快訊

南韓又傳隨機傷人！凶嫌劃傷2乘客 血濺地鐵車廂地板

向日葵花田有魔力？遊客卯起來拍裸照 老闆抓狂貼公告：拜託穿衣服

顏清標4名媳婦成泡泡大戰全場「嬌點」 高顏值曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

21歲美女網紅赴派對意外溺斃 墨西哥歌手悲痛公布女兒死訊

香港01／ 撰文：成依華
墨西哥21歲羅夫萊斯（María Fernanda Robles）2023年8月意外身亡，圖為她生前照片（IG@roblessfernanda）
墨西哥21歲羅夫萊斯（María Fernanda Robles）2023年8月意外身亡，圖為她生前照片（IG@roblessfernanda）

墨西哥21歲網紅羅夫萊斯（María Fernanda Robles）8月14日赴海灘度假村參加派對期間，不幸遭海流捲走溺斃，其繼父、墨西哥知名歌手安赫爾（Luis Angel）悲痛公布女兒逝世的消息。

羅夫萊斯8月14日凌晨與友人在墨西哥城市馬薩特蘭（Mazatlan）的海灘度假村參加派對，她與一名男性友人到海灘游泳，豈料遭海流捲走，一名女友人成功救回下海游泳的男子，惜未能救起羅夫萊斯。

警方到場後也未能找到羅夫萊斯，直至數小時後，羅夫萊斯的屍身沖到岸邊。

墨西哥知名歌手安赫爾是羅夫萊斯的繼父，他於近20年前與羅夫萊斯的母親結婚，當時羅夫萊斯年僅2歲。

安赫爾透過Instagram直播悲痛地公布女兒死訊，他提醒各人要時刻提高警覺，他談到有些人會幸運地逃過意外如車禍，但不代表每次都能避開，「正如我告訴你，我女兒沒有第2次機會。」

墨西哥知名歌手安赫爾公布女兒死訊，圖為他2023年7月在社交網站直播的畫面（IG@luisangelelflaco）
墨西哥知名歌手安赫爾公布女兒死訊，圖為他2023年7月在社交網站直播的畫面（IG@luisangelelflaco）

延伸閱讀：

眼鼻口痣運勢大不同！盤點最強8種面痣 這部位長痣必大富大貴

加拿大華裔網紅Lil Tay離世終年14歲 生前炫富方式惹爭議

文章授權轉載自《香港01》

墨西哥 派對 網紅

相關新聞

遊客風靡向日葵花田「拍裸照」 老闆受不了貼公告勸阻：拜託穿衣服

英國英格蘭南部海岸附近的海靈島（Hayling Island）一處農場日前掛出了不尋常的告示，敦促來此一遊的客人們不要在...

悲！揭妻出軌兼虐待雙胞胎自閉兒 抑鬱夫殺兩子求判死結局出爐

新加坡發生悲慘倫常命案。50歲父親與妻子育有一對11歲雙胞胎兒子，但一對兒子2歲時發現有自閉症及發展遲緩問題，至9歲仍未懂說話與人溝通，妻子不肯接受現實，拒讓兒子讀特殊學校，讓夫婦在照顧兒子方面費盡心

21歲美女網紅赴派對意外溺斃 墨西哥歌手悲痛公布女兒死訊

墨西哥21歲網紅羅夫萊斯（María Fernanda Robles）8月14日赴海灘度假村參加派對期間，不幸遭海流捲走溺斃，其繼父、墨西哥知名歌手安赫爾（Luis Angel）悲痛公布女兒逝世的消息。

搭機偷拍空服員「裙底風光」 中年男遭女乘客揭發下場慘了

一名中年印度男子在飛機上偷拍女空服員裙底風光，被另一名女乘客當場發現並揭發。相關影片傳上網後獲5萬多個網友按讚，稱女乘客...

錯過郵輪啟航時間…遊客夫婦付32萬被留碼頭 哭求船長不要離開

每日郵報18日報導，社群媒體近日流傳的一隻影片顯示，一對遊客夫婦似乎錯過了郵輪的啟航時間，先生在碼頭上大喊大叫，求船長可...

義大利遊客出國爽吃霸王餐 總理大罵「白痴」、使館出面付錢

義大利政府採取罕見的外交行動，替4名在阿爾巴尼亞城市培拉特（Berat）用餐沒付錢的義大利遊客付錢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦