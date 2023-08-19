21歲美女網紅赴派對意外溺斃 墨西哥歌手悲痛公布女兒死訊

墨西哥21歲網紅羅夫萊斯（María Fernanda Robles）8月14日赴海灘度假村參加派對期間，不幸遭海流捲走溺斃，其繼父、墨西哥知名歌手安赫爾（Luis Angel）悲痛公布女兒逝世的消息。

羅夫萊斯8月14日凌晨與友人在墨西哥城市馬薩特蘭（Mazatlan）的海灘度假村參加派對，她與一名男性友人到海灘游泳，豈料遭海流捲走，一名女友人成功救回下海游泳的男子，惜未能救起羅夫萊斯。

警方到場後也未能找到羅夫萊斯，直至數小時後，羅夫萊斯的屍身沖到岸邊。

墨西哥知名歌手安赫爾是羅夫萊斯的繼父，他於近20年前與羅夫萊斯的母親結婚，當時羅夫萊斯年僅2歲。

安赫爾透過Instagram直播悲痛地公布女兒死訊，他提醒各人要時刻提高警覺，他談到有些人會幸運地逃過意外如車禍，但不代表每次都能避開，「正如我告訴你，我女兒沒有第2次機會。」

墨西哥知名歌手安赫爾公布女兒死訊，圖為他2023年7月在社交網站直播的畫面（IG@luisangelelflaco）

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文章授權轉載自《香港01》