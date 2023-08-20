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被物價壓垮！直擊日本低薪族現狀 手機流量只有3G、超商飲料捨不得買

聯合新聞網／ 綜合報導
日本上班族透露因為物價上漲，生活必須省吃儉用。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本上班族透露因為物價上漲，生活必須省吃儉用。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

日本社會近年來碰到物價上漲，但是一般上班族的薪水卻停滯不前，讓許多民眾只能節衣縮食，過著「什麼都得省」的生活。近來日本媒體，就採訪了一位化名吉川耕太，年收為450萬日圓（約新台幣99萬）的33歲上班族，實際瞭解對方的生活狀況。

根據日本媒體「資產形成ゴールドオンライン」報導，吉川因為是已婚狀況，因此又比一般人更需要節約。過去他的手機，申辦了一個月7000日圓（約新台幣1536元）的方案，但為了節省，已經換成1700日圓（約新台幣370元）左右，流量只有3GB的方案。

平常吃喝方面，則完全沒有買便利商店飲料的餘裕，只能自己帶水壺裝水喝，午餐便當也得自理。即使如此，食材的價格也不斷在漲價，像是業務超市裡的蔬菜，就從當初的100日圓（約新台幣22元），如今已經漲到180日圓（約新台幣40元）。平時放假的消遣娛樂，則是去泡幾百日圓就能入場的溫泉。

住的公寓一個月房租是7萬6千日圓（約新台幣1.6萬元），加上伙食、水電、電話網路費等等，合計總共要16萬日圓（約新台幣3.5萬元）。雖然他曾經想以存300萬日圓（約新台幣66萬元）為目標買車，但因為半導體不足的關係，現在即使是二手車，價格也不便宜，因此也只好先用一台破舊，通勤起來非常不便的老車代替。

為了讓自己能多點儲蓄，每當公司需要有人加班時，吉川都會自告奮勇，想辦法替家裡多賺點外快。然而他也坦言，希望有朝一日能夠中樂透，一口氣變成億萬富翁的話，他就會立刻辭職，過上自己想要的生活。

日本 上班族 低薪

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