身高矮反而更貼心 戀愛教練建議「別再滑掉矮個男」
國外一名戀愛專家近期分享自己的約會經驗，身高才153公分的她原本都認為另一半一定要180公分以上，不過在跟身高較矮的男性約會過後，她建議所有的女性別再輕易「向左滑（交友軟體上向左滑代表不感興趣）」，應該給身高不高的男性機會。
據《太陽報》（The Sun）報導，哈金（Jana Hocking）是一名約會教練，經常在社群媒體上分享各種男女互動的小撇步。她在接受採訪時表示，自己之前玩交友軟體時，都要求對方身高最少要180，沒想到某次還是配到一個跟自己身高差不多的男生。
哈金說當天她看見對方的身高原本有點失望，也對那次的約會不抱任何期望，不過後來事情卻有了意外的發展。她表示，在相處過後她發現對方既有禮貌又幽默，而且舉手投足也都充滿自信，這次約會讓她不禁回想自己之前因為身高錯過多少優秀的對象。
她也提到，一項交友網站進行的調查發現，身高不高的男性其實有很多很棒的特質，身高較矮的男生更願意做家事、也更願意在財務上支持另一半。不僅如此，矮個男其實既聰明又善良，也不太會偷吃。
哈金呼籲所有還在等愛的女生別再輕易「向左滑」，應該試著認識各種條件的人，去了解他們自身的魅力。
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