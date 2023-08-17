影／「站著也能睡」迷你午睡包廂隔絕噪音讓員工睡好覺

不少專家都建議，工作告一個段落後應該小憩一下，不只可以讓人更有創意還能提高工作效率。日本一家公司為了讓上班族可以好好午睡，設計了一款「迷你午睡包廂」，讓員工不管在多狹窄的工作場所，只要走進包廂小睡就能快速「充電」。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，日本広葉樹合板株式会社推出了一款可以半站趴著睡覺的迷你午睡包廂「giraffenap」。為了節省空間，通常在工作場合想要午睡不可能躺下來睡，因此広葉樹合板便想到要設計這款「站著也能睡」的包廂。

這款包廂大小跟公共電話亭差不多，雖然說是站著睡，但其實使用者並不是真的站著睡，包廂中在頭部、臀部、小腿和腳底都設計了支撐面板，可以按照使用者的身高調整成最舒服的姿勢。

這款睡眠包廂的外型也有兩種不同的設計，一種是富含未來感的「spacia」，另一款則是富含禪風的「森林」（forest）款，讓使用者可以按照公司裝潢或喜好來選擇。

該公司指出，「giraffenap」空間不大，只能容納身高低於200公分、體重低於100公斤的人。不過雖然空間很小，裡面卻配備了滅火器、煙霧探測器、換氣風扇和LED照明燈，因此使用上可說是安全無虞。不僅如此，這款午睡包廂也能隔絕外部的噪音，確保使用者能在裡面好好休息。