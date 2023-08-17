調查：中國社交媒體普遍有種族歧視

人權團體調查發現，包括抖音與小紅書等熱門社交平台上，經常可見中國網友歧視其他種族人民的言論，特別是針對黑人族群。報告認為，從中顯示業者對於社群使用規範的執行並不徹底。

常見歧視非洲人民

據《衛報》報導，「人權觀察」組織分析從2021年起中國社交平台上發表的數千支影片，其中包括嗶哩嗶哩、抖音、快手、微博與小紅書等平台，結果發現大型平台並未經常性處理種族主義內容。而最普遍的仇視影片類型之一，就是將非洲國家人民描述成原始或貧窮，中國人民則被描述成是富有的救世主。

例如今年4月，抖音一段影片顯示一位非洲國家女性在小屋內洗手，接著從一個泥濘的藍色容器中喝下被形容是自製酒的飲料，影片標籤為「#非洲生活#清潔衛生#」等字眼，還獲得1.2萬個讚。若是有網友支持遭仇視種族主義的受害者，還會被稱為叛徒。

業者貫徹規範決心不夠

在這次調查中的社交媒體平台，都公布禁止提倡種族或民族仇恨與歧視內容的社群規範，但報告認為這些政策「仍然不夠」，「人權觀察」研究員王亞秋(譯音)表示，「中國政府喜歡吹捧中非反殖民主義團結，但同時卻對中國網路上針對黑人的普遍仇恨言論視而不見。」

對此，抖音表示，該平台平均每天會對超過300則涉及黑人的違規影片和評論內容採取行動。

目的為了賺錢

據《美國之音》報導，報告指出，上述許多內容背後目的都是為了賺錢，王亞秋表示，「由於牽涉到點擊和觀看次數，通常代表相關的內容創作者可以從中獲利。」

「中國數字時代」分析師劉立朋指出，「中國社交媒體平台的審查工具只強調封鎖關鍵詞、刪除貼文或壓制公眾意見，因此無法有效阻止歧視性內容的傳播。換句話說，業者只能做到審查「非洲」這個單字，但對於歧視性內容並無法有適當處理。」

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