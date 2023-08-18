快訊

最新民調／風向一面倒！56.6％看好賴清德當選總統 柯、侯皆低於2成

小公子麵、足球巧克力...25種古早零食熱量曝，第一名是它！營養師授3招減糖

iPhone 14 Pro電池壽命較短？1年後6人列出「電池健康度」真的有慘到

滴水不漏守護乘客！日本鐵路「站務員一字排開」這幕獲網大讚

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友拍下近期電車站的一幕，體驗到日本電車公司的用心。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本網友拍下近期電車站的一幕，體驗到日本電車公司的用心。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

日本細心、敬業的服務態度舉世聞名，平時在許多生活上的小地方，都能看出日本為了提供顧客理想的服務，所展現出來的用心。近來一位日本網友，就在搭電車時，拍下一幕特別的景象，反映出電車公司的設想周到。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「karafuto0701」表示，最近日本大阪舉辦「淀川煙火大會」，聚集了相當多的人潮。為此，阪急電鐵特別加派人手，在車站引導乘客上下車。karafuto0701就在淀川的「十三車站」，拍到一幕眾多站務員在車門間，舉手指揮乘客的奇景。

阪急電鐵表示，這是為了應付大量的人流，為了讓大家都能安全乘坐電車，所進行的應對。各門口的站務員都會仔細確認，當該車門已經沒有乘客要上下車的時候，就會舉手來讓其他站務員知道。除了十三車站以外，附近的大阪梅田車站與南方車站，都有進行增派人手的措施。

許多網友紛紛表示「好厲害！真的太厲害了！」、「看到這個畫面讓人真感動」、「這肯定要不少人事費」、「意外珍貴的好照片」、「好像傑尼斯的新團體」、「想衝刺跟他們一一擊掌、「而且煙火大會肯定要加開班次，各月台都有這麼多人手」、「昨天十三車站的人多到很可怕」、「安全第一」、「感受到了想要滴水不漏地守護大家的安全，謝謝阪急電鐵」。

日本 大阪

延伸閱讀

日本「山王」專買沒人要的0元地！靠意外財源 不用工作也能賺

77歲漫畫家描繪「孤獨老人」生涯終幕 道出自己中風時最擔心的事

新潟神社旁大量詭異「人面石像」！知情者曝作者現況：已經不在了…

「卡住我美美髮型！」汽車座位靠枕可以拔嗎？ 駕訓班教練曝一功能：有沒有差很多

相關新聞

滴水不漏守護乘客！日本鐵路「站務員一字排開」這幕獲網大讚

日本細心、敬業的服務態度舉世聞名，平時在許多生活上的小地方，都能看出日本為了提供顧客理想的服務，所展現出來的用心。近來一位日本網友，就在搭電車時，拍下一幕特別的景象，反映出電車公司的設想周到。

她兩度失業、堅持冷門研究被看衰40年⋯BNT疫苗之母如何翻轉人生

愛因斯坦曾說，「我並不聰明，只是我和問題相處得比較久而已。」但和一個問題相處，究竟要多長時間才算久？

南歐酷熱遊客怨自己像「窯烤披薩」 避暑招數盡出

隨著各國邊境解封，全球旅遊業觸底反彈，觀光客花大錢買機票、搶住宿，前仆後繼飛奔歐陸國家。不料，看不見盡頭的熱浪同樣蜂擁而至，夏季宜人的南歐瞬間變得「熱」情難退，景點頻傳熱暈送醫事件。面對吃人的極端高溫，人在當地的遊客如何自保？準備出發的你又可以做好什麼準備？

最新研究推翻「冰人奧茲」血緣 可能來自西亞還禿頭

根據最新德國研究，32年前在阿爾卑斯山發現的冰凍木乃伊「冰人奧茲」（Oetzi）祖先來自西亞而非東歐，且他原本膚色比之前...

BBC總裁讚他定義了所有人 英「談話節目之王」逝世享壽88歲

英國廣播公司（BBC）今天表示，知名英國節目主持人麥可．帕金森（Michael Parkinson）逝世，享壽88歲。他...

日本高速公路15分鐘內2起連環撞 波及11車釀15傷

日本大阪府吹田市的高速公路今天上午在相隔15分鐘內發生2起連環車禍，共有11輛汽車被波及，造成包含4名兒童在內共15人受...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦