滴水不漏守護乘客！日本鐵路「站務員一字排開」這幕獲網大讚

日本細心、敬業的服務態度舉世聞名，平時在許多生活上的小地方，都能看出日本為了提供顧客理想的服務，所展現出來的用心。近來一位日本網友，就在搭電車時，拍下一幕特別的景象，反映出電車公司的設想周到。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「karafuto0701」表示，最近日本大阪舉辦「淀川煙火大會」，聚集了相當多的人潮。為此，阪急電鐵特別加派人手，在車站引導乘客上下車。karafuto0701就在淀川的「十三車站」，拍到一幕眾多站務員在車門間，舉手指揮乘客的奇景。

阪急電鐵表示，這是為了應付大量的人流，為了讓大家都能安全乘坐電車，所進行的應對。各門口的站務員都會仔細確認，當該車門已經沒有乘客要上下車的時候，就會舉手來讓其他站務員知道。除了十三車站以外，附近的大阪梅田車站與南方車站，都有進行增派人手的措施。

許多網友紛紛表示「好厲害！真的太厲害了！」、「看到這個畫面讓人真感動」、「這肯定要不少人事費」、「意外珍貴的好照片」、「好像傑尼斯的新團體」、「想衝刺跟他們一一擊掌、「而且煙火大會肯定要加開班次，各月台都有這麼多人手」、「昨天十三車站的人多到很可怕」、「安全第一」、「感受到了想要滴水不漏地守護大家的安全，謝謝阪急電鐵」。