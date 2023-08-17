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面試遇分店長睡超香「鼾聲如雷」 男子被錄取寧願不幹

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子碰到在面試時，分店長居然當場睡著還打呼。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男子碰到在面試時，分店長居然當場睡著還打呼。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

在求職面試時，不只是企業行號在對面試者做評估，篩選該錄取什麼樣的人才，反過來說，求職者也會根據面試的過程，作為對公司的第一印象是什麼。如果求職者對面試的觀感不好，即使最終被公司錄取，也可能會選擇放棄這份職缺。

根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位住在群馬縣30多歲的男性，過去曾經在轉職找工作時，報名過一份職缺。他在第一階段的書面審查正式錄取，接下來要進行面試。

面試當天，公司安排了三位面試官，分別是總公司的人事、工作地點的分店店長，以及分店分店領導等三人。然而，就在人事開始對公司進行相關說明時，分店長卻在同時呼呼大睡，而且還發出明顯的打呼聲，讓男子非常錯愕。而且現場的其他兩位面試官，似乎也沒有要提醒這位分店長的意思

最終，雖然男子通過了面試，但他最後卻選擇放棄了這份職缺。他認為分店長在面試時居然睡著不說，公司人事也沒有出面制止，因此對這家公司抱持著不信任感。想到要是進到公司，就可能出現分店長在睡覺，他卻得忙進忙出的狀況，就讓他感到非常不愉快。

面試 求職 日本

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