獨立屋廚房變房中房出租！月租這個價 奇葩間隔惹議：真正風涼水冷

眾所周知香港樓價租金高昂，部份市民要租住劏房，馬來西亞日前有房屋出租網顯示於某棟獨立式洋房內，廚房位置竟被間成房間，內裡備有睡床和吊扇，50平方英寸的空間月租價錢為馬幣250令吉（下同，約1723台幣），被形容為「馬來西亞版房中房」。雖然租金便宜，不過狹窄間隔就引來當地網友關注，「你確定是房間嗎？」、「我覺得這是高級監獄」;亦有留言揶揄也不是完全沒有好處，至少很方便住戶，「起床洗臉刷牙煮早餐，一步到位！」。

馬來西亞某棟獨立式洋房內，廚房位置竟被間成房間出租，備有睡床和吊扇。（FB「RoomGrabs」圖片）

馬來西亞日前有租屋網「RoomGrabs」於Facebook專頁分享1張相片，指地點位於霹靂怡保崑崙翠林城區一棟半獨立式洋房，出租房間正是洋房內的廚房。圖片所示，原本應該是廚房的空間，被間成房間，放置一張單人床，上方附有吊扇，有兩道可趟開的窗戶，不過睡床旁邊直接靠著流理台，前方還有兩個用作做飯洗菜的水槽。

網站資料顯示，整個房間約50平方英寸，每月租金為馬幣250令吉，包含水電費，備有洗衣機、冰箱、熱水爐等;租戶需要共用浴室，可任意使用客廳，以及烹飪，同時提供清潔服務，也附設停車位;其位置相當便利，類近有巴士站、便利店或超市、商場、以及不少餐廳;而房間最低租期為3個月。

資料顯示房間約50平方呎，月租金包含水電費，備有多項電器使用，位置亦相當便利，只是租戶需要接受與他人共用浴室。（FB「RoomGrabs」圖片）

雖然租金的確便宜，可是過於奇葩的間隔則引來網友討論，紛紛嘲笑「起床洗臉刷牙煮早餐，一步到位！」、「很方便，吃飽可以直接洗碗」、「水槽下面還可以多放一張床」、「真正的風涼水冷」、「還有兩個小浴缸」。

惟有留言質疑如此狹小空間讓人如何居住，「你確定是房間嗎？」、「我覺得這是高級監獄」、「有空調嗎？我幫我的狗問」;有人則疑惑是否真的會有人簽租，故希望「房間」被租出時能再有更新。目前租屋網相關鏈結已被移除，暫未知是被租出還是涉及其他原因。

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文章授權轉載自《香港01》