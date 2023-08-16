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惡行長達8年！新加坡爆「換妻性侵案」 嫌犯竟辯稱「自願偷情」

8視界／ 8視界記者周海麗／報導
新加坡爆出「換妻性侵案」，一名丈夫與其他人合夥，對自己的妻子下藥並性侵她。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage
新加坡爆出「換妻性侵案」，一名丈夫與其他人合夥，對自己的妻子下藥並性侵她。示意圖，非新聞當事人。圖／ingimage

新加坡法官以「性變態」形容的換妻性侵案中最後一名嫌犯，稱受害人妻曾背著丈夫自願和他約會偷情，並否認自己在受害人被下藥後上門性侵對方的指控。

《8視界新聞網》早前報導，在這起換妻性侵案中，案件主謀在長達八年的時間裡，串謀其他男子對自己的妻子下迷藥性侵，同時再與他人一同性侵別人的妻子或前妻。

涉案的男子多數都已認罪判刑，當中主謀人夫被判刑29年、鞭24下，而最後一名嫌犯則否認指控，要求針對控狀進行審訊；案件於15日開審。

根據新加坡的法庭文件，這名現年44歲的被告在金融財務行業工作，他被指在2010年到2011年期間，與主謀串謀性侵主謀的妻子。

為保護受害者身份，媒體不可報導涉案所有人的姓名。

被告和人妻約會偷情

根據案情，在2010年，法庭文件名字顯示為O的被告，在網路論壇率先發起幻想「分享妻子」的討論，要求有同樣「幻想」的男士分享照片或影片。

涉案人夫主謀J之後和他在網路上開始聊天，並背著妻子給了被告妻子的聯繫方式，要被告主動「追求」自己的妻子。

被告約一個月後主動聯繫J的妻子，兩人通過手機聊開後開始相約見面吃飯。

2010年9月2日，被告和人妻再次相約共進午餐，之後兩人結伴到一間度假屋發生關係。

主控官在開庭陳詞中表示，這一切都是被告和人夫主謀為了達到「三人行」的精心安排，人妻後來拒絕被告提出的「三人行」要求，也終止和他的聯繫。

不過，被告和主謀人夫並未因此放棄對「三人行」的幻想。

人夫下藥迷昏妻子邀被告上門「一起性侵」

目前已在坐牢的人夫主謀是控方的主要證人之一；主控官說，人夫主謀將指正自己下藥迷昏妻子後，邀請被告上門一起和昏睡不醒的妻子發生關係，而被告接受了邀請，抵達他們的住家後，在人夫面前和他的妻子發生了關係。

本案的受害人，即J的妻子也將供證說，那一次，被告是在未經她同意的情況下，和她發生了關係。

她是在2020年一次無意間發現丈夫J的手機裡，藏有她的裸照和影片，之後也從他和其他男子的對話中，發現這些男人暗地裡進行換妻活動。她之後報警，那個時候，她已受害多年。

案件仍在續審中。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

文章授權轉載自「8視界新聞網」

新加坡 性侵 人夫 丈夫

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