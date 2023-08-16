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航空公司勸放棄機位「機場喊價」飆1數字 過來人曝豪華體驗：最好的投資！

聯合新聞網／ 綜合報導
有國外旅客拍下航空公司的工作人員在機場登機口，詢問是否有人願意放棄機上的座位的過程。示意圖／ingimage
有國外旅客拍下航空公司的工作人員在機場登機口，詢問是否有人願意放棄機上的座位的過程。示意圖／ingimage

機位超賣的情況有時不免會發生，有國外旅客拍下航空公司在登機口「喊價」的過程。一名員工從700美元（新台幣約2萬1千元）一路喊到1200美元（新台幣約3萬7千元），詢問是否有人願意放棄機位。影片一出，網友紛紛表示會接受這項提議，不少過來人更分享豪華體驗，直呼是「最好的投資！」

據外媒《Insider》報導，有國外旅客拍下機場登機口的一幕，並在TikTok上分享。從影片中可得知一名達美航空（Delta Air Lines）的工作人員透過廣播，詢問是否有旅客願意放棄機上的座位，並表示將提供700美元的補償。

由於沒有人接受這項提議，所以該名工作人員不斷喊價，先是將價格提高到1100美元（新台幣約3萬4千元），隨後又再次喊價，將價格提高到1200美元，並表示會以禮品卡的形式提供補償，並列舉出美國運通卡、萬事達卡、Visa卡、Amazon、Airbnb等選項。據報導，在工作人員喊價的過程中，有一對情侶接受了價值1000美元的補償，但沒有人接受價值1200美元的補償。

影片貼出後，不少網友表示會毫不猶豫接受這項提議，就算錯過航班也值得，也有過來人在底下留言分享類似經驗，「我有一次獲得了1200美元，還外加飯店、晚餐和機場用的優惠券」、「我曾拿到1200美元的補償，而且2小時之後還被升級到頭等艙」、「我曾拿到1400美元（新台幣約4萬3千元）的補償，有史以來最好的投資！」、「我曾獲得2000美元（新台幣約6萬1千元），還附加住宿費跟餐費」。還有網友表示常跟航空公司討價還價，「每次都會安排好下一班航班，還會支付飯店、汽車租賃跟餐點的費用」。

據報導，機位超賣的情況確實常見，由於航空公司考量到有些旅客最後有可能不會如期出現，為了避免出現空座位而導致損失，會選擇超賣機位。

機場 航班 美國 TikTok 住宿

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