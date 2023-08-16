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地面測試未完成 阿利安6型火箭首次發射延至2024年

中央社／ 巴黎15日綜合外電報導
歐洲新型阿利安6型火箭（Ariane 6）因最近的地面測試尚未完成，第一次發射日期現已延至2024年。路透社
歐洲新型阿利安6型火箭（Ariane 6）因最近的地面測試尚未完成，第一次發射日期現已延至2024年。路透社

歐洲太空總署署長阿施巴赫（Josef Aschbacher）向路透社表示，歐洲新型阿利安6型火箭（Ariane 6）因最近的地面測試尚未完成，第一次發射日期現已延至2024年。

歐洲太空總署（European Space Agency）與空中巴士（Airbus）和賽峰集團（Safran）旗下的製造商阿麗亞娜集團（ArianeGroup）合作，一直在法屬圭亞那的庫魯（Kourou）太空港與德國進行新火箭的地面測試。

由於阿利安5型火箭（Ariane 5）退役，且較小的歐洲織女星-C型（Vega-C）火箭最近發射失敗，因此需要由阿利安6型火箭填補前往太空的缺口。

歐洲太空總署上週在通知參加9月4日媒體發布會的邀請函中提到，最近一次測試是在7月18日進行，有一部分是要讓火神（Vulcain）2.1發動機短暫點火，但當時測試沒有完成，並延至8月29日進行。歐洲太空總署又說，7月目標有90%已經達成，進一步測試預計將在9月展開。

阿施巴赫告訴路透社：「在完成這一系列測試後，我們計畫敲定阿利安6型火箭的發射日期。」

記者問到是否可以合理假設，無法計劃在年底進行測試發射時，阿施巴赫向路透社表示：「可以這麼說，沒錯。」

今年6月，空中巴士執行長佛喜（Guillaume Faury）在巴黎航空論壇（Paris Air Forum）表示，新的重型阿利安6型火箭首次發射測試排在今年年底，但這將取決於夏季時的地面測試狀況。

阿施巴赫是在受訪時發表上述言論，他並敦促歐洲政治人物別理會外界想削弱氣候目標的壓力，因為創紀錄的熱浪與從太空清楚可見的火災，提供了全球暖化「真正令人震驚」的證據。

太空 火箭

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