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大人也想玩玩具 童心未泯成商機

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
圖說：有專家認為，這類年輕人被稱為「傑斗」或「大兒童」（Kidult），沉迷於童年的生活，透過玩耍的方式能夠減輕壓力。（Photo by Matthew Kenwrick on Flickr under C.C. License）
圖說：有專家認為，這類年輕人被稱為「傑斗」或「大兒童」（Kidult），沉迷於童年的生活，透過玩耍的方式能夠減輕壓力。（Photo by Matthew Kenwrick on Flickr under C.C. License）

愈來愈多成年人童心未泯，投入幼兒園、公園或童年遊戲，盼能減輕情緒壓力！有專家認為，這類年輕人被稱為「傑斗」或「大兒童」（Kidult），懷念童年的生活，透過玩耍的方式能夠減輕壓力，更能促進彼此關係。但有心理學家認為，這可能與「彼得潘症候群」有關，出現自戀、缺乏責任感或難獨處等狀況

成人童心未泯

thinkrightme》報導，「傑斗」的概念其實過去就存在，指成年人通過童年娛樂來緩解緊張，但隨著新冠疫情三年的時間，許多成年人累積許多情緒壓力，也開始尋找不同的消遣方式。布魯金斯學會研究員帕塞克指出，不僅成年人接觸樂高或積木等玩具的比例逐漸上升，還出現「成人夏令營」，讓大人也能享受露營或溜滑梯的樂趣。

專家認為，玩耍能夠促進腦袋釋放內啡肽，產生正面的情緒，有助於心理健康，同時，與他人遊戲也是練習團體合作的重要機會。科羅拉多大學博爾德分校生物學教授貝柯多指出，在動物遊戲的過程中，會有許多突發狀況，需要讓動物或人類即興發揮，也就是說「玩耍可以訓練個體應對出乎意料的狀況」。

業者抓準大兒童商機

經濟學人》報導，近期馬德里、倫敦都設有「多巴胺樂園」（Dopamine Land），館內有著色彩繽紛的燈光，還有球池、爆米花零食，還設有枕頭大戰區；英國多個都市也設有限定僅成人參與的巨大球池「Ballie Ballerson」，成為許多網紅拍照地點。

此外，根據數據指出，成年人購買給自己的玩具已經佔玩具總銷售額的25%。玩具協會貿易集團趨勢專家林奇也指出，疫情期間，愈來愈多成年人開始玩小時候的玩具，許多玩具商家也看準商機，推出不少懷舊類型的玩具。

彼得潘症候群

然而，有心理學家認為，這種現象可能與「彼得潘症候群」有關，指的是民眾雖已成年人，但思考或言行仍如幼童，可能出現「缺乏責任感」、「缺乏自信」或「挫折忍受度低」等狀況。

雖然「彼得潘症候群」並未被認為是一種心理疾病，但普遍存在於因家庭、婚姻、社交問題尋求諮商輔導的個案中。研究發現，彼得潘症候群的主因，與家長的管教方式有密切關聯，如果家庭提供豐富物質，卻沒有情感支持，缺乏管教與約束的話，就容易出現類似的狀況。

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