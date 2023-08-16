快訊

直播／控「就是民進黨開的槍」挨告 館長再開直播回嗆：不告就是孬種

郭台銘參選總統？ 民進黨高層指「他壓力越來越大」：會做好準備

未婚陸劇男神被爆私生子「不止一個」 他親上火線回應：只有一個兒子

科學家發現新品種蛇以他命名 哈里遜福特：榮幸

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
近日有在祕魯發現的新蛇被命名為哈里遜福特。（電影劇照）
近日有在祕魯發現的新蛇被命名為哈里遜福特。（電影劇照）

「印第安納‧瓊斯」不怕，還願意被當成蛇的名字？其實是近日祕魯有發現一種新品種的蛇，科學家決定用影星哈里遜福特作為該蛇類的種名。但有趣的是，哈里遜福特最知名的飾演角色就是「法櫃奇兵」片中怕蛇的印地安納‧瓊斯博士。對此，哈里遜福特本人表示，其實他不怕蛇，還很開心有蛇類以他為名。

瓊斯博士不怕蛇

根據《英國廣播公司》報導，祕魯有科學家近日發表一種新品種的蛇，並以「哈里遜福特」作為該蛇的種名（Tachymenoides harrisonfordi），以表彰哈里遜福特對保育環境的倡議。對此，福特受訪時開玩笑說，科學家總是把一些很可怕的物種以他的名字命名，其實他只是個愛玩玩十字繡、種種植物的老人。

福特也對於被命名感到榮幸，雖然他飾演的知名角色考古學家印第安納‧瓊斯博士是很怕蛇的，但福特其實過去受訪時曾說，他非常喜歡蛇的敏銳與耐心，蛇可以花一整天的時間潛伏在髒髒臭臭的水窪中，只為了尋找時機伺機而動、捕捉獵物。

重視生物多樣性

這不是哈里遜福特第一次被當成物種的名字，過去曾有一種螞蟻與加州的某種蜘蛛都被命名為哈里遜福特。而這次被命名的蛇其實也不是致命毒蛇，而是最長只能成長到40公分的小蛇。哈里遜福特也說，希望透過此次命名，讓各界能更加關注人類對環境的影響，許多物種正瀕臨滅絕。

命名此蛇的科學家拉爾則指出，對生物學家來說，描述新物種並將其公開，是非常重要的基礎研究，尤其是目前地球上的生物多樣性，正因為人類對環境的破壞受到很大挑戰的時候。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

T1聯盟／「冰水」瓊斯轉戰港都 海神4洋將全數到齊

德州婦在家遭「毒蛇、獵鷹」夾攻 大難不死自稱最幸運的人

NBA／曾力壓葛登奪灌籃王 瓊斯1年短約轉戰獨行俠

福特Mustang Mach-E純電跑旅在台亮相 攜手特爾電力建14站快充據點

相關新聞

撕破臉！「攻其不備」本尊控被騙受監護 養父母委律師反控他「勒索」

2009年上映的好萊塢電影「攻其不備」（The Blind Side）原著本尊之一、美國國家美式足球聯盟（NFL）前球員...

科學家發現新品種蛇以他命名 哈里遜福特：榮幸

「印第安納‧瓊斯」不怕蛇，還願意被當成蛇的名字？其實是近日祕魯有發現一種新品種的蛇，科學家決定用影星哈里遜福特作為該蛇類的種名。但有趣的是，哈里遜福特最知名的飾演角色就是「法櫃奇兵」片中怕蛇的印地安納‧瓊斯博...

大人也想玩玩具 童心未泯成商機

愈來愈多成年人童心未泯，投入幼兒園、公園或童年遊戲，盼能減輕情緒壓力！有專家認為，這類年輕人被稱為「傑斗」或「大兒童」（Kidult），懷念童年的生活，透過玩耍的方式能夠減輕壓力...

為了生計 印尼農民砍紅樹林燒木炭

印尼境內紅樹林面積居全球之冠，但當地民眾為了賺錢養家，開始向珍貴的紅樹林下手，並燒成木炭轉售海外牟利，當地政府無奈表示，這項傳統已延續多年，短時間不易調整...

對俄秀肌肉！波蘭軍人節閱兵 冷戰後最大規模

波蘭首都華沙今天將舉行冷戰結束後最大規模的閱兵，這個北大西洋公約組織（NATO）成員國的政府希望藉由展示軍力，同時向俄羅...

狼來了！德國絕種逾百年再現蹤攻擊家畜 開不開殺戒引激辯

已在德國絕種超過一個世紀的野狼，在兩德統一後的全面保護下又在德國現蹤，而且數量在過去10年增加了6倍。現在德國境內有130群狼，總數約1300隻，對牧場和一般民眾造成威脅，並引起激辯和嚴重對立，甚至非法獵殺。狼群入侵爭議已直達歐盟高層，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的小馬就被一隻狼殺死。面對德國、荷蘭和比利時日益壯大的狼群，歐盟該如何因應？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦