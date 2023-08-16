科學家發現新品種蛇以他命名 哈里遜福特：榮幸

「印第安納‧瓊斯」不怕蛇，還願意被當成蛇的名字？其實是近日祕魯有發現一種新品種的蛇，科學家決定用影星哈里遜福特作為該蛇類的種名。但有趣的是，哈里遜福特最知名的飾演角色就是「法櫃奇兵」片中怕蛇的印地安納‧瓊斯博士。對此，哈里遜福特本人表示，其實他不怕蛇，還很開心有蛇類以他為名。

瓊斯博士不怕蛇

根據《英國廣播公司》報導，祕魯有科學家近日發表一種新品種的蛇，並以「哈里遜福特」作為該蛇的種名（Tachymenoides harrisonfordi），以表彰哈里遜福特對保育環境的倡議。對此，福特受訪時開玩笑說，科學家總是把一些很可怕的物種以他的名字命名，其實他只是個愛玩玩十字繡、種種植物的老人。

福特也對於被命名感到榮幸，雖然他飾演的知名角色考古學家印第安納‧瓊斯博士是很怕蛇的，但福特其實過去受訪時曾說，他非常喜歡蛇的敏銳與耐心，蛇可以花一整天的時間潛伏在髒髒臭臭的水窪中，只為了尋找時機伺機而動、捕捉獵物。

重視生物多樣性

這不是哈里遜福特第一次被當成物種的名字，過去曾有一種螞蟻與加州的某種蜘蛛都被命名為哈里遜福特。而這次被命名的蛇其實也不是致命毒蛇，而是最長只能成長到40公分的小蛇。哈里遜福特也說，希望透過此次命名，讓各界能更加關注人類對環境的影響，許多物種正瀕臨滅絕。

命名此蛇的科學家拉爾則指出，對生物學家來說，描述新物種並將其公開，是非常重要的基礎研究，尤其是目前地球上的生物多樣性，正因為人類對環境的破壞受到很大挑戰的時候。

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