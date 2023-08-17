日本78歲爺爺第三人生爆紅！IG短影音秀「衛生紙」驚奇之美　

當人類邁入百歲時代，你的第三人生規劃好怎麼過了嗎？日本一位高齡78歲的爺爺，用隨手可得的「衛生紙」，打造令人歎為觀止的藝術作品，海底世界、古城堡、動物園等，令人大開眼界。他更利用時下最夯的Instagram短影音（Reels）發布自己的作品，至今收看數已突破2,500萬！可謂「第三人生」的最佳典範。

「第三人生」是近年流行的概念，因為人類壽命普遍變長，60歲退離職場後，大概還有20多年的餘命可以揮灑時間，此階段就稱為第三人生。你的第三人生是退休後含飴弄孫，還是和老伴上山下海跑透透，又或是找到人生志趣發展第二長才呢？

日本福山市一位78歲的老爺爺藤田孝士，他的「第三人生」很特別。藤田爺爺8年前選擇投入「衛生紙」藝術創作，期間用一張張衛生紙，製作出逾1,000件藝術作品，無限的創作能量與技巧高超的作品，還被邀請登上日本綜藝節目《日本哪裡好吃驚》（ナニコレ珍百景）。

客人「一句話」成創作契機，70歲開始自學紙藝術

藤田爺爺年輕時是劍道老師，第二人生則是經營玩具店，然而受到少子化的影響，最終也只能將玩具店停業。心情煥然一新的藤田爺爺，為了促進健康和釋放壓力，2013年開設了一家以健康為導向的卡拉OK咖啡廳。

料想不到的是，創作的契機來得又急又快。一位經常光顧的客人，因為感嘆腳痛無法去賞櫻，藤田爺爺於是產生了想「手工製作櫻花」的念頭。他使用隨手可得的衛生紙製作了飛舞般的櫻花，並且塗上粉色顏料，結果竟然受到大家的讚賞。

因為眾人給予的正面鼓勵，此刻開始，藤田爺爺陷入創作的熱情當中，雖然他沒有任何藝術創作背景或經驗，但是在反覆試驗中，他逐漸變得能夠利用膠水和水，製作出各式各樣的作品。

藤田爺爺製作的衛生紙櫻花作品。取自中国新聞デジタル

藤田爺爺的作品不只是將衛生紙捲起、上色那麼簡單，他的作品像變形金剛般複雜精巧，呈現出令人難以置信的華麗與精緻，可以持續讓人們把玩、翻轉、摺疊，帶來無盡的驚奇。

疫情大流行期間，他關閉咖啡廳專心投入藝術創作，不僅有玫瑰、小鳥等微型作品，更有熊本城和五重塔等大型創作。疫情緩和後，藤田爺爺更將店面重新改裝成藝廊「紙之城」，歡迎各路好手或是對紙藝術有興趣的民眾，希望能將人們連結起來，彼此交流學習。

孫女建議下拍起IG，「劇場式」短影音瞬間爆紅

藤田爺爺在22歲孫女的建議下，從去年開始在IG上發布作品，拍攝則是由72歲的太太協助掌鏡。

起先發布的是紙作品的教學短影片，結果成效並沒有很好，藤田爺爺後來則調整做法，開始展示一系列紙製西瓜、高麗菜中蹦出的「動物王國」，以及世界遺產「白川鄉」等劇場式的短影音，從此找到流量密碼，每支短影片少最少都有破萬的觀看數。最新的金魚水槽短影片發布不到半個月，就有超過420萬觀看數，獲得超過24萬顆愛心。

藤田爺爺在他的IG自介寫下：「我70歲開始自學紙藝術，但我已經太老了，請原諒我無法回覆評論。」雖然他自稱老到無法回應熱情網友，但面對創作仍是孜孜不倦，光是今年就上傳超過50部短影音。目前他的IG短影音，共創下逾2,500萬次的觀看紀錄，藤田爺爺儼然成新一代超受歡迎的「高齡網紅」。

美國玩具公司總裁也在IG留言區發出讚賞之聲：「他可以製作出任何有形的東西，而且作品不容易破損，各個年齡層的人都可以享受其中的魅力。」

用「職人精神」在數位時代軟化眾人心

當藤田爺爺展示他的作品給兒孫們看時，孫子們都會驚呼，爺爺到底是怎麼做到的？

藤田爺爺說，他希望在數位時代，可以將工匠的職人精神帶給大眾，藉此軟化眾人的心。有一盒衛生紙，就可以做出好多漂亮的玫瑰，而且便宜又安全，希望任何人都可以創作，並且享受在其中。面對網友的熱烈回應，他坦承自己也被療癒了，更提起興致想不斷創作，因為眾人的支持，更督促他要好好努力。

一位20歲的網友留言表示，他總認為自己面臨很多困難與挑戰，並且只看到他人的優點，禁不住拿來和自己比較。但是看到藤田爺爺的創作之姿，他理解到：不論從哪個年紀開始，只要有勇氣向前，你就能夠成為你想成為的人。重要的是有一個靈活思維的頭腦，並且對待事物柔軟的心。

藤田爺爺的創作精神正如他所做的那些紙玫瑰般，綻放出希望之光，激勵了各個年齡的人們。每個人都在自己的時間軸上前進，只要擁有勇氣和靈活的心，你絕對能不斷演繹出自己獨特的精采故事。

（本文出自2023.08.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）