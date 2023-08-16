老闆是她哥！女驗DNA驚覺CEO是同父異母兄 工作遭霸凌結局神逆轉

如果發現公司行政總裁（ CEO ）是自己同父異母哥哥，究竟是好事還是壞事？外國1名女網友在全家驗DNA後，意外發現公司的CEO竟是同父異母兄長，而父親卻一直對這名「私生子」絕口不提，讓家人大表驚訝。自此女子在公司經歷連串怪事，先是人事部突然向其部門發出特殊通告，「員工與高級員工有親屬關係，並沒有權享特權」，其後她的工作檔案多次被人無故刪除，她估計幕後黑手就是CEO。

此時，CEO的母親向她的父親道出多年秘密，原來當年她與丈夫不育，父親剛好是捐精者，想不到夫婦的兒子就是公司的CEO。然而CEO兄長卻繼續在背後搞鬼，女子突然在公司遭公開解僱，讓她感到十分羞辱。其後公司知悉事件，決定調查，被停職的CEO就再也沒有回公司。雖然公司最後向她發道歉信並挽留她，但她決定辭職讓自己休息一下。可是，事件中最讓她難過的是，父親認為自己讓她失去工作而感到內疚。

女網友指，父親早前買了DNA檢驗套裝給全家測試，意外發現公司的行政總裁（ CEO ）是她的同父異母兄長。（示意圖／Ingimage）

這名女網友今年初在社交平台發文，與網友分享這段奇異經歷。她指父親早前買了DNA檢驗套裝給全家測試，她之後因事意外發現自己與公司行政總裁（CEO）有血緣關係，對方是她的同父異母兄長，而對方似乎曾做過測試，所以才會出現相關配對資料。

原po指兩人只在工作上碰過幾次頭，她不以為意，可是1星期後，人事部突然向她的部門發出電郵通告，公司新增了1個十分奇怪新規例，「若與高級主管或管理人員有親屬或婚姻關係，員工在受傭期間無權享有特權」。由於並沒有全部部門都收到相關通知，原po認為新規例是針對她而設，她亦估計CEO正在出招。

與此同時，原po指父親也知道家人發現他有這名「私生子」，可是他卻絕口不提真相，讓原po感到十分迷茫及無奈。

由於原po已在這間有200名員工的公司工作了5年，且一直擁有良好聲譽，CEO亦跟隨了大部份員工的LinkedIn （領英），但她發現CEO突然封鎖了她的LinkedIn及所有社交媒體，想要與她劃清界線。

2個月後，原po再在社交平臺更新事態發展，她指工作上的怪事接二連三發生。原po才發現工作檔案被人無故刪除，她開始以為電腦故障之類，所以再次上傳，沒想到再被刪除。她其後發現工作文件、客戶及團隊通訊資料也被刪去，原po只好把資料儲存在自己的USB內。幸而她的上司凱蒂（ Katie ）知悉DNA事件后，十分支援她，為了解決原po工作上的問題，凱蒂與原po一同向副總裁彙報事件，對方也向原po致歉。

此時，CEO母親主動找原po父親告知他所有真相，指當年她與丈夫不育沒法生孩子，剛好原po父親就是捐精者，想不到兩家人會在這時有交會。

原po想不到知道與CEO有血緣關係後，會遭遇連串職埸怪事。（示意圖／Ingimage）

然而事情沒有平息，CEO似乎沒有放過原po，她在星期一回工時慘遇1場解僱大龍鳳。原po被人事部即時解僱，她更要在同事及客戶面前，由保安人員陪同下收拾個人物品才可離開，讓她感到十分羞辱。後來她的上司凱蒂出手阻止解僱事件，並向公司反應最近發生在原po身上的事件，公司決定調查。

調查期間，公司將CEO停職，而原po則被停薪留職。調查完畢後，CEO再沒有回來公司，而原po則可以複職，並收到公司正式道歉信，可是原po已不想再待在這家公司，決定辭職讓自己休息一下，畢竟她這些經歷令人身心俱疲。而事件中最令原po難過的是，她的父親認為是自己讓女兒失去工作而十分內疚，但原po深明父親也是無辜的。

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文章授權轉載自《香港01》