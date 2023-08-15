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老一輩才知道？櫻花妹曬學生時代「信紙折法」 勾日網回憶：超懷念

聯合新聞網／ 綜合報導
在智慧型手機尚未盛行前，許多學生都會透過傳紙條與朋友互動。示意圖／ingimage
在智慧型手機尚未盛行前，許多學生都會透過傳紙條與朋友互動。示意圖／ingimage

科技日新月異，現在只要一支手機就能跟相隔千里遠的朋友們聯繫，與過去人們用書往來有著很大的對比。日前，一張照片在日本網路上被瘋傳，一名日本網友秀出當年女孩子最流行的「折信紙方式」，許多人都被勾起回憶，紛紛留言直呼「超級懷念」！

許多人在學生時代喜歡透過信紙或紙條與朋友互動，日本一名網友也在X（原名為推特）分享兒時回憶，自曝當年常將信紙折成長方形的信封狀，更在貼文中表示，「各位女孩們！在國中時期有跟其他人交換過書信嗎？（這種信紙的折法）可能只有40歲左右的人才知道吧」，因科技發展迅速，讓原PO懷疑是不是只有中年人才知道折紙的趣味。

貼文掀起討論，許多人也被勾起學生時代的記憶，「好懷念！我就是這樣折的！」、「以前班上的女生教過我怎麼折，但我從來都沒有收到過」、「超懷念的，雖然我不知道怎麼折的，但每次收到都會有股緊張感」、「以前沒有手機，跟朋友私下聊天都用這個，還會在上課時偷偷傳來傳去」。

不少網友也跳出來回應，澄清自己雖然是年輕人，但卻知道怎麼樣將紙折成信封狀，「我今年26歲！小學的時候也是這樣折信的」、「我32歲，這圖片讓我回憶起了青春」。

日本 紙條 青春

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