人妻遭狠夫淋汽油火燒、孩子合力撲救母仍重傷昏迷 夫認企圖謀殺

被告勒迪納沙米被警方押上法庭，他當場認企圖謀殺。（網上圖片）

馬來西亞日前爆出恐怖燒妻案，36歲印裔男子被控企圖謀殺，9日上庭他當場認罪。被告勒迪納沙米被警方押上法庭，被控7月31日晚上10時半左右，在檳城州威北縣打昔汝莪鎮的一所宿舍內，企圖謀殺35歲妻子，觸犯刑事法第307條企圖謀殺，倘罪日最高刑夥為監禁20年及罰款。

警方透露，被告和妻子結婚15年，同為油棕園工人，育有4名10至13歲的子女。他有刑事罪行前科，曾家暴弄傷妻子，涉及2項蓄意傷人、恐嚇及以危險武器傷人罪。案發時被告因為家庭問題和妻子爭執，醉酒下向妻子淋汽油再點火。

警方展示受害人送院后情況，她全身包裹繃帶，全身達3級灼傷，至今仍昏迷。（網上圖片）

警方早些時候表示，當晚約9時半，兩夫婦的孩子在房間內，聽到房子後方有吵架聲，想開門查看，發現房門被頂住，孩子們其後用力推開房門，目擊母親身體著火。被告曾試圖用布撲滅妻子身上的火，但火勢太猛烈，他奪門而去，孩子們即拿水撲熄火焰。火勢讓妻子全身27%程度燒傷，要送院急救。逃去的被告至8月3日下午才在高淵武吉班卓拘捕歸案。

主控官反對讓被告保釋，指女傷者送院后全身達3級灼傷，至今仍昏迷，要另外索取醫學報告。法官擇定9月11日過堂，被告要還押監獄。

延伸閱讀：

人妻豐胸慘送命！注射後胸部劇痛送院不治 無牌美容師原是網紅？

醉漢回家掌摑妻子 遭護母兒子持棒撲頭致死 警拘涉案兒子調查

文章授權轉載自《香港01》