富商出軌欲與醫生妻離婚 正義律師接小三求助、同情正宮1招暗助
共患難未必可以共富貴！越南1名商人與任職醫生的女友結婚，生下2名孩子，其生意更日漸順利，甚至晉陞上流階級。但人夫成為富商後和其他女子出軌，更向陪伴他辛苦打並的妻子提出離婚，醫生為保證家庭拒絕離婚，只希望丈夫能浪子回頭。急「坐正」的小三則向律師求助，希望迫令人妻辦離婚手續，律師瞭解內情後反同情元配，更決定站在正義一方，單憑1招終令事件出現轉機。
該名44歲商人來自越南海防市，原本只是出口工人，存到錢後從事出口貿易生意，更在異地認識美女醫生，2人墜入愛河后相戀結婚，婚後育有2名孩子，生活幸福美滿。丈夫有了太太作為堅實後盾，生意自此一帆風順，而且愈做愈大，買樓換車成為富有階級，惟某他商乘搭飛機去談生意，在航班上認識另1名女子，繼而與對方出軌，除了每月給予小三「零用錢」之外，更不時送上貴重禮物，甚至買樓買車。惟小三並不滿足「有實無名」的富貴生活，步步進迫希望「坐正」變正宮。
紙包不住火，人妻最終知道丈夫出軌，雖然傷心欲絕，但為了家庭和孩子，她默默接受一切，即使丈夫提出離婚，承諾讓她與孩子可繼續住大屋，而且每月會支付1億越南盾（約3.3萬港元）生活費，但人妻不願意離婚分家，反而希望丈夫浪子回頭，回家做回好丈夫、好父親。
小三愈來愈焦急，遂在河內尋找1名律師幫忙，希望他儘快處理富商和妻子的離婚手續，更承諾一旦成功，就會支付高額報酬。但該名律師瞭解事件後，反而和情人妻，所以決定採取「拖字訣」，「小三多次催促我儘快辦理離婚訴訟，但我盡力拖延爭取時間」，律師也希望富商能迷途知返。
律師其後輾轉得知富商心態開始動搖，已減少與小三見面。律師意識到自己的拖延戰術奏效，「堅持捍衛正義，保護該保護的物件，希望他（富商）儘快回到家人身邊，這是人妻應得的」。
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文章授權轉載自《香港01》
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