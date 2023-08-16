全球27國王室富有排行 英王查爾斯排第11、最有錢的是他

全球至今仍有27個國家保留王室傳統，包括歐洲11個、亞洲及中東12個、非洲3個、大洋洲1個。部分王室已成國家精神象徵、不再掌握實權，部分仍掌握國家權力，2023年的媒體評比中，哪些國家的王室躋身最富有榜前十名？

這27國王室大多有數百年歷史，儘管其中部分存在時間相對較少，但透過王室頭銜致富不在少數，多數王室成員熱中慈善事業，少數精於投資成功積累財富。

《富比士》（Forbes）、《財富》（Fortunes）、《時代》（Time）等媒體不定期進行全球王室財富評比，但最新結果停留在2022年，全球王室過去這年的變化無從得知。2023年4月，美國數據媒體《Stacker》公布全球王室財富評比結果，這份最新的排行結果，最有話題性的人物彙整如下。

第1名：泰國國王瓦集拉隆功，淨資產300億美元

瓦集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）是已逝泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）長子，20歲時成為王儲，泰王蒲美蓬2016年去世後，因瓦集拉隆功放蕩不羈，受到外界質疑，直到2019年，才正式成為泰國國王。

瓦集拉隆功（左）。 路透社

1977年，瓦集拉隆功與元配表妹公主結婚，之後與泰國女演員發生婚外情，1979至1987年共生育5個孩子，於1994年結婚。兩年後，瓦集拉隆功突然宣布，與第二段婚姻的四個兒子斷絕關係，舉國譁然。

瓦集拉隆功第三段婚姻的對象是泰國王宮宮女，2005年生下孩子。瓦集拉隆功的感情世界令人目不暇給，除了2019年加冕典禮前幾天，他宣布與泰國航空前空姐結婚，兩個月後再宣布納妾，這次是一位現役的空軍女軍官。

瓦集拉隆功的高身價，主要來自他掌管目前市價超過400億美元的泰國王家財產局。

第2名：汶萊國王哈桑納爾．博爾基亞，淨資產300億美元

哈桑納爾·博爾基亞（Hassanal Bolkiah）是汶萊第29任蘇丹暨國家元首兼首相，1967年登上王位，淨資產主要來源，是汶萊豐沛的石油儲備和自然資源收入。

哈桑納爾．博爾基亞與瓦集拉隆功一樣，元配都是與表妹成親，隨後，與汶萊皇家航空公司前空姐結婚，第三段婚姻對象是馬來西亞TV3主持人結婚，但已於2010年離婚。

第3名：沙烏地阿拉伯國王薩勒曼，淨資產200億美元

薩勒曼父親是沙烏地阿拉伯首位君主和建國者，薩勒曼19歲時步入政壇，當時擔任首都利雅德省副省長。2011年，薩勒曼被任命為第二副總理、國防部長和國安會成員，一年後成為沙國副首相兼王儲，2015年登基，成為沙烏地阿拉伯國王。他結過3次婚，育有13個孩子。

第4名：沙國瓦利德王子，淨資產170億美元

瓦利德是沙國國王孫子之一，前往美國加州完成大學學業，在紐約雪城大學取得社會科學碩士學位。

《富比士》在2017年統計，瓦利德王子本身有Lyft共享交通、花旗集團、四季飯店、巴黎喬治五世飯店、倫敦薩佛伊飯店（Savoy Hotel）的股份。另外，瓦利德王子也插旗沙國房地產，為阿拉伯世界帶來35億美元市值。

2017年，瓦利德王子因洗錢、賄賂和勒索官員遭沙國政府逮捕，達成和解後，翌年獲釋。

第5名：列支敦士登親王漢斯．亞當二世，淨資產70億美元

漢斯．亞當二世親王在瑞士學習工商管理和經濟學，1967年結婚，1989年攝政。

身為列支敦士登親王，他可否決法律、任命部長及法官、解雇內閣成員，所屬家族擁有全球最大的私人銀行公司LGT集團（原為列支敦士登全球信託），更擁有全球最多數量的私人藝術品收藏。

第6名：摩洛哥國王穆罕默德六世，淨資產21億美元

1999 年，穆罕默德六世登基，是該國阿拉維王朝第23位國王，所屬家族在摩洛哥的統治，可追溯至17世紀中葉。

除繼承國王頭銜，他還繼承法國國家投資公司35％的股份，這家控股公司持有多家上市公司股份，包括摩洛哥最大銀行、一家礦業公司、一家糖品生產商和一家乳製品公司。

2002年，穆罕默德六世結婚，配偶成立對抗癌症的基金會，同時致力於防堵愛滋病在非洲的散播，曾被世界衛生組織任命為親善大使。

根據摩洛哥憲法，他的職責包括任命總理、內閣和法官，主持高級治安委員會，也是摩洛哥武裝部隊最高指揮官，據悉，他擁有的12座私人宮殿，每天花費100萬美元維護。

第8名：摩納哥親王艾伯特二世，淨資產10億美元

艾伯特二世母親是知名已故美國女演員葛麗絲凱莉（Grace Kelly），2005年登基。

他的職責包括率領摩納哥代表團出席聯合國大會，另外，還擔任地中海科學委員會全體大會主席，這是一個促進地中海國家研究交流的政府機構，宗旨在應對氣候變遷。

艾伯特二世自1985年以來，一直擔任國際奧委會委員，也是摩納哥奧委會主席，他於2011年結婚，3年後生下雙胞胎。

第10名：約旦國王阿布杜拉二世，淨資產7.5億美元

阿布杜拉二世是伊斯蘭教先知穆罕默德第41代直系後裔，他先後就讀英國牛津大學、美國喬治城大學外交學院，以及英國桑德赫斯特皇家軍事學院，回國後從軍，成為約旦特種部隊少將指揮官。

1999年，在父親胡笙國王去世後，阿布杜拉二世即位，在約旦實施經濟自由化，於2004年發起和平倡議，為中東地區和平努力，初估擁有現價逾一億美元房地產。

第11名：英國國王查爾斯三世，淨資產6億美元

英王查爾斯三世就讀英國劍橋大學三一學院，主修考古學、人類學和歷史學。1970年畢業後在上議院任職，也曾於英國皇家海軍服役。

在母親女王伊麗莎白二世2022年9月9日逝世前，他已擁有一億美元淨資產，但登上王位以來，淨資產已達六億美元。大部分財產來自公爵領地的房地產信託基金，已有數百年歷史的基金，均由英國現任君主的長子繼承，平均每年可從信託基金獲得約3000萬美元的收入。

英王查爾斯三世。 法新社

第20名：英國威廉王子，淨資產1億美元

威廉王子是英國國王查爾斯三世和元配戴安娜王妃的長子，曾在英國皇家空軍搜救部隊服役，擔任直升機飛行員，目前是英國王位第一順位繼承人。

威廉王子的財富中，很大部分來自已故母親繼承的信託（約3000萬美元），當父親登基成為英王後，威廉王子同樣繼承公爵領地信託基金，這個多元化的房地產投資組合，每年為他帶來3000萬美元收入。

第24名：瑞典國王卡爾十六世古斯塔夫，淨資產7000萬美元

卡爾十六世古斯塔夫是現任瑞典國王，1973年登基前，曾在瑞典皇家陸軍、瑞典皇家海軍和瑞典皇家空軍服役。

與其他進榜國王不同的是，卡爾十六世古斯塔夫是諾貝爾獎管理者，除以王室身分獲致財產外，還對約旦、印度等國的新能源開發，以及投資展現優異的獲利能力。

第25名：英國哈利王子，淨資產6000萬美元

哈利王子是威廉王子胞弟，目前是英國王位第四順位繼承人。

2018年，哈利王子與美國非裔女演員梅根結婚，之後兩人與英國王室爆發嚴重衝突，2020年1月，哈利王子大動作宣布放棄王室身分，舉家遷至美國加州，同年10月，哈利與梅根創立非營利組織Archewell Inc。

哈里王子的財富，大多來自英國的土地收入，此外，他於2023年出版的回憶錄大賣，出版的第一週便在全球售出320萬冊，也讓他賺了一筆可觀的版稅。

（本文出自2023.08.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）