總統也有貧富差距！台灣與法國同等級 哪國領導人最高薪？

總統大選2024年1月登場，各候選人無不卯足全力衝刺選票。國家領導人的大位如此迷人，除了大權在握外，你是否好奇過，他們的待遇有多優渥？其實，中華民國總統的年薪在其中算是相對優渥，甚至遠勝對岸領導人。

世界各國領導人，他們各自的「薪情」如何？誰的薪資最高？誰幾乎是無薪服務？

先講台灣，《總統副總統待遇支給條例》規定，中華民國總統月俸為俸點2700點，副總統為2000點，換算成新台幣約47萬到51萬餘元。

此外，總統有1.5個月年終，並視情況有政務加給。如單算月薪與年終，年薪約640萬新台幣，也就是20萬美元左右。

據統計，世界薪資前20左右的國家領導人，年薪都在22萬美元以上。放在世界標準來看，中華民國總統的20萬美元年薪，與法國同等級，更是中國大陸領導人習近平年薪的九倍之多，算是相對優渥了。

星國總理薪酬最高，部長級官員最高年薪領過39.5個月

新加坡總理是全世界待遇最高的國家領導人，李顯龍每年約可領160萬美元薪酬。

新加坡部長級以上的的公務員，薪資共分MR4、MR3、MR2、MR1四級，以MR1等級最高，副總理即是這個等級。

2011年，新加坡進行部長級公務員的薪資改革，之前，MR4級部長的薪資組成，分為固定部分與不固定部分。

固定部分包含：

1. 月薪（12個月）

2. 非退休金貼（1個月月薪）

3. 特別津貼（1個月月薪）

4. 公共領導津貼（2個月月薪）

不固定部分則有：

1. 個人績效獎金（最高14個月月薪）

2. GDP獎金（成長率2％以下不發，10％或以上最高8個月月薪）

3. 每年可變部分（最高1.5月月薪）

在最極端的狀況下，一位超級MR4部長，年薪最高可領到39.5月。

以2010年的標準來看，MR4部長年薪大約為117萬美元，MR1部長為175萬，總理薪資為MR4部長的固定比例，約222萬美元。

新加坡總理李顯龍每年約可領160萬美元薪酬，是全世界待遇最高的國家領導人。 張加

高薪引新加坡人不滿，總理砍薪三成仍是世界第一

2011年，李顯龍選後召開部長級薪酬審查委員會，來審查新加坡政府領導人的薪資，該委員會承認新加坡人不滿總理領高薪。

該委員會提出建議：MR4級部長的薪資，應以新加坡收入最高的1000名新加坡人收入中位數為基準（過去僅為48人），並取消特別津貼、公共服務領導津貼、績效獎金最高六個月、以國民獎金取代GDP獎金。

國會和總理批准建議後，MR4級部長的薪資組成變成：

1. 13個月月薪

2. 每年可變部分（通常為1個月薪資）

3. 個人績效獎金（通常為3個月薪資）

4. 國家獎金（通常為3個月薪資，以四個指標評估：新加坡公民實際中位收入成長、收入最低20％新加坡公民收入成長率、新加坡公民失業率、新加坡GDP成長）

加總後，MR4部長年薪約20個月，與2010年的標準相比，削減約31％，接近80萬美元。

依委員會修改結果，總理薪資固定是MR4部長兩倍，李光耀160萬美元年薪就是這樣來的。

雖與過往相比，已大減近三成，但仍高居世界第一。

各國之間領導人薪資存在貧富差距？

國力有差距，領導人的薪資也有貧富差距嗎？

領導人除固定月薪外，仍有額外津貼，很難知道各國領導人實領的錢。以下是幾個常見國家領導人的固定年薪：

但並非任何國家領導人都有此優渥的待遇，一些國家領導人的薪資，可能比一般人打零工還來得少。

《人民日報》電子版2015年曾罕見公開中國大陸國家主席習近平的月薪，約1萬人民幣，而年薪則為2.2萬美元。

看來，世界各國領導人的薪資，似乎存在著「貧富差距」。

「幾乎沒有薪資」的領導人

另有一些領導人主動放棄自己的薪資，可能本身就不缺錢，或是單純捐出。

2016年，川普甫當選美國總統，就宣布放棄總統的40萬美元年薪。他是繼胡佛（Herbert Hoover）和甘迺迪（John F. Kennedy）後，第三位不領薪資的美國總統。

川普接受美國哥倫比亞廣播公司新聞網訪問時說，不清楚美國總統年薪多少，只會象徵性領1美元年薪。他也曾在選舉期間對選民表示，當選期間不拿薪資，那些薪資對他「不算什麼」。

與川普一樣是富商從政，2014至2019年擔任斯洛伐克總統的安德烈．基斯卡，也將總統薪資全數捐給慈善機構，其年薪約12萬美元。

2009年當選烏拉圭總統的荷西．穆希卡（Jose Mujica），將薪資的九成捐出，每個月約領775美元，換算成薪台幣是2.3萬。而他隔年財產申報，也僅有1800美元，他因此成為「世界最窮總統」。

（本文出自2023.08.11《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）