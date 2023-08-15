OL辭職以為能專心當主婦 丈夫卻爆出驚天意外「收入頓失三分之二」

結婚成家之後，如何讓婚姻能夠幸福走下去，現實的經濟狀況也是一大因素。如果遇上金錢上的困擾，那麼也勢必影響一家和諧。近來在日本，就有這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名櫻井惠子的女性，當初在30歲左右的時候，本來在東京的一間中小企業上班。然而，由於該職場的環境相當糟糕，讓她意識到這是一家黑心企業，讓她一直想儘快找到高收入的男性嫁掉，好辭去目前的工作。

後來他透過友人的介紹，認識一位45歲在當經理的男子。儘管兩人相差15歲，平時溝通有些觀念出入的地方，不過櫻井為了獲得男方認可相當努力。經過一年後，總算和男方順利成婚。櫻井此時也立刻從黑心公司辭職，專心當家庭主婦。

雙方一開始的婚姻相當美滿，也生下了一位女兒。然而就在結婚第八年時，丈夫突然表示「有不得不說的事情」要告訴櫻井。櫻井本來以為是丈夫外遇了，沒想到丈夫卻說自己將遭遇「役職定年」的狀況。這是日本企業為了促進公司內新陳代謝，於是規定人到了一定年紀之後，就不能再繼續擔任高階管理職，強制降職的規則。

換句話說，本來是經理的櫻井丈夫，職位會因此大幅降級，年薪也從原先的1500萬日幣，剩下三分之一的500萬日幣（約相當於新台幣317萬元滑落至105萬元）。偏偏這時又剛好遇到女兒準備就學，開銷比以前更大，但又沒有充足的儲蓄能夠應對。

結果，本來一心想當家庭主婦的櫻井，這時只好再度去打工，多少賺點錢補貼家用。全家也被迫搬到狹窄的公寓內居住，家庭氣氛變得相當低迷，爭吵也越來越多。對於未來究竟該怎麼辦，還是相當令人擔憂。