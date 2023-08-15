快訊

落網了！雲林民宅火警2死2傷 兒子疑似縱火倉皇逃離現場被逮

丈夫寧可和熟齡女「滾床」 知名旅行社女經理崩潰獲賠50萬

烏克蘭家暴悲劇：從戰場歸來的丈夫，變成了怪物

OL辭職以為能專心當主婦 丈夫卻爆出驚天意外「收入頓失三分之二」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女性本以為結婚後能專心當家庭主婦，未料丈夫卻碰到公司規定強制降職收入大減。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位女性本以為結婚後能專心當家庭主婦，未料丈夫卻碰到公司規定強制降職收入大減。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

結婚成家之後，如何讓婚姻能夠幸福走下去，現實的經濟狀況也是一大因素。如果遇上金錢上的困擾，那麼也勢必影響一家和諧。近來在日本，就有這樣的感情糾紛。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名櫻井惠子的女性，當初在30歲左右的時候，本來在東京的一間中小企業上班。然而，由於該職場的環境相當糟糕，讓她意識到這是一家黑心企業，讓她一直想儘快找到高收入的男性嫁掉，好辭去目前的工作。

後來他透過友人的介紹，認識一位45歲在當經理的男子。儘管兩人相差15歲，平時溝通有些觀念出入的地方，不過櫻井為了獲得男方認可相當努力。經過一年後，總算和男方順利成婚。櫻井此時也立刻從黑心公司辭職，專心當家庭主婦。

雙方一開始的婚姻相當美滿，也生下了一位女兒。然而就在結婚第八年時，丈夫突然表示「有不得不說的事情」要告訴櫻井。櫻井本來以為是丈夫外遇了，沒想到丈夫卻說自己將遭遇「役職定年」的狀況。這是日本企業為了促進公司內新陳代謝，於是規定人到了一定年紀之後，就不能再繼續擔任高階管理職，強制降職的規則。

換句話說，本來是經理的櫻井丈夫，職位會因此大幅降級，年薪也從原先的1500萬日幣，剩下三分之一的500萬日幣（約相當於新台幣317萬元滑落至105萬元）。偏偏這時又剛好遇到女兒準備就學，開銷比以前更大，但又沒有充足的儲蓄能夠應對。

結果，本來一心想當家庭主婦的櫻井，這時只好再度去打工，多少賺點錢補貼家用。全家也被迫搬到狹窄的公寓內居住，家庭氣氛變得相當低迷，爭吵也越來越多。對於未來究竟該怎麼辦，還是相當令人擔憂。

丈夫 日本

延伸閱讀

怕浴室有鬼？尪每天回婆家「與媽共浴」 妻崩潰：感覺很差

分財產兒各拿3千萬 長輩病她說「兒子的事」 網一面倒：這叫沒偏心？

有房有車有家產被酸「不生小孩超浪費」 眾人怒：道德綁架

到底是約會還是面試？聊天還做筆記 三大交往NG行為「保證被甩」

相關新聞

OL辭職以為能專心當主婦 丈夫卻爆出驚天意外「收入頓失三分之二」

結婚成家之後，如何讓婚姻能夠幸福走下去，現實的經濟狀況也是一大因素。如果遇上金錢上的困擾，那麼也勢必影響一家和諧。近來在日本，就有這樣的感情糾紛。

真實人生／他為救癌妻去銀行「搶」自己存款 黎巴嫩禁人民領錢的時代悲劇

黎巴嫩人哈賈爾提著一罐汽油和4個打火機衝進銀行，揚言要自焚，把銀行燒了同歸於盡。那時他妻子奧拉的骨癌已經擴散全身，他希望能送她去醫院，用止痛藥減輕她的痛苦。他已向親友借了不少錢，都是要還的。 48歲的哈賈爾其實有錢付妻子的醫藥費，但他的畢生積蓄都被銀行挾持了。哈賈爾說：「除非你走進去，威脅要傷害他們，他們不會給你錢」。黎巴嫩國內沒人能躲過銀行體系瓦解和里拉大貶的雙重打擊，自2019年以來，里拉已貶值了98%。受害最大的是銀行存戶，有錢也不能領。 「我們存錢，因此能掌握人生，我們以為可以高枕無憂」、「他們毀了我們的生活，他們搶劫我們，政府卻保護他們」…

小心坐牢！多國政府不忍了 要懲罰觀光客惡搞行為

雖然觀光客到處搞破壞早已屢見不鮮，但多國政府近來已不像過去那樣，容忍那些不守規矩的觀光客，近來紛紛發布一系列策略要管制這...

全球受關注科學論文排名 也呈美中爭霸格局

日本文部科學省科學技術．學術政策研究所日前公布其「2023年科學技術指標」，在引用次數排名前10%的「受關注（科學）論文...

巴格達氣溫飆破50度！西伯利亞虎家鄉氣溫僅零下20度 只能不停喘氣

在伊拉克首都巴格達（Baghdad）的動物園，2隻西伯利亞虎在圍欄內的池塘邊不停地喘氣。巴格達今天的氣溫連續第2天超過攝...

印度北部連日暴雨成災 近50人罹難

印度北部喜馬偕爾省（Himachal Pradesh）受暴雨侵襲，過去2天死於洪澇或土石流的民眾直逼50人。印度氣象局預...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦