百害而無一利…「不自覺」攝取咖啡因 恐傷12歲以下兒童健康
兒童常在不知不覺攝取過多咖啡因！其實咖啡因對兒童可說是百害而無一利，但在巧克力、茶、汽水，甚至運動飲料中都有一定程度的咖啡因，常常讓他們在不知不覺中攝取過量的咖啡因，對健康造成傷害。因此，最好的方式還是讓他們完全遠離任何含有咖啡因的食品。
咖啡因效果強
據《CNN》報導，專家呼籲家長們要謹慎考慮兒童飲用咖啡的健康影響。儘管咖啡在現代蔚為風行，不只可以降低糖尿病的風險，甚至也對中風、心臟病、失智等疾病有幫助。但兒童飲用咖啡的風險，遠大於帶來的好處。
然而，《Sage Journals》的數據顯示，接受訪問的波士頓的母親中，有14%的受訪者會讓他們兩歲的小孩每天攝取1/4到1/2杯的咖啡；甚至有2.5%的受訪者會讓他們一歲的小孩喝咖啡。
影響兒童健康
攝入過多的咖啡因可能影響兒童的飲食習慣，導致飲食不均衡，進而影響健康，但飲用少量的咖啡是可以接受的。據《Pediatrics》的專家建議，不要給低於12歲的孩童攝取咖啡因，但可以讓12至18歲的青少年攝取100毫克的咖啡因（星巴克「黃金烘焙」咖啡豆做成的特大杯大約是360毫克）。
常常忽略的是，巧克力、汽水、茶、咖啡口味的冰淇淋都含有少量咖啡因。甚至一瓶運動飲料就含有約250毫克的咖啡因。
模仿長輩的行為
專家指出，許多兒童會開始喝咖啡，或是對咖啡產生興趣，是因為家中的大人也在喝，讓「喝咖啡」如同抽菸、喝酒一般，在孩童眼中成為「成熟」的象徵。
除了咖啡本身有負面影響外，許多孩童更會用咖啡取代日常飲用水，或是具營養價值的牛奶。因此，雖然兒童身體可以吸收一定程度的咖啡因，但最好的情況還是讓他們完全遠離咖啡因。
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