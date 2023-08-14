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對著攝影機長大…「未成年網紅」成趨勢 專家憂恐造成負面影響

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
14歲亞裔網紅Lil Tay過去靠著炫富吸引民眾關注，近期詐死的爭議，引發對未成年網紅的。（Photo by Lil Tay on Instagram）
14歲亞裔網紅Lil Tay過去靠著炫富吸引民眾關注，近期詐死的爭議，引發對未成年網紅的。（Photo by Lil Tay on Instagram）

杏眼圓睜的小孩對著鏡頭啞啞學語，發出可愛的呼嚕聲！這類影片已成為熾手可熱的題材，更培養出不少「兒童網紅」。但專家擔憂，孩子才童年就成為家長賺錢的工具，將對兒童權益造成影響，目前美國伊利諾伊州就祭出法規，家長要保留「兒童網紅的收入」給小孩成年後使用，減少剝削孩童的可能性。

網紅詐死為博名聲

衛報》從該事件分析，14歲亞裔網紅Lil Tay過去靠著炫富吸引民眾關注，IG坐擁超過3百萬名粉絲，但日前卻無預警爆出死訊，引發軒然大波。但隨後，Lil Tay卻發聲明表示死訊是因「帳號被駭」誤傳，但外界卻認為她是為了搏眼球，才上演詐死戲碼。

隨著社群平台普及，許多孩童從小就開始接觸網路社群，更有不少家長用心經營「兒童網紅」，創下不小的流量與營收。如Lil Tay的父母就將她的名字註冊為商標，更製作成各類商品。

TeenVouge》報導，過去曾經是兒童網紅，但現在經成年的克萊爾（化名）表示，「她從小到大的生活就是攝影機」，目前網路上都充斥著她小時候的照片與影片，更成為家庭經濟的支柱。但她說，「我在家需要支持所有人，但這對年幼的我並不公平，我至今還是有點怨恨」。

法規拒家長剝削

兒童網紅的議題涉及到「是否有讓幼童勞動的嫌疑」、「小孩的隱私權遭到家長侵犯」等諸多爭議。專家就指出，兒童網紅題材相當廣泛，包括小孩生病、第一次學習上廁所，甚至是第一次月經都曾是影片主題，還供應給無數的陌生人觀看，將對孩童的隱私與心理健康造成莫大的影響。

財富》報導，目前美國伊利諾伊州在民主黨議員呼籲下，已經立法規定家長需要保存「兒童網紅」的收入，供小孩成年後使用。美國其他藍州也試著加強監管兒童網紅的狀況，但因為斷人財路，而時常陷入僵局。

衛報評論員馬哈達維表示，孩童題材的相片或影片已經在網路社群興起一段時間，第一代兒童網紅也都已經成年，已經是時候開始討論「當童年成為父母賺錢的工具，對他們的影響究竟為何」了。

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網紅 社群 美國

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