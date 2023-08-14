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飛機餐別吃完？空姐分享「登機五不」 上機前潛水很危險

聯合新聞網／ 綜合報導
一名空姐分享「登機五不」，提醒民眾搭乘飛機時應避免的五件事。示意圖／ingimage
一名空姐分享「登機五不」，提醒民眾搭乘飛機時應避免的五件事。示意圖／ingimage

搭乘飛機不像陸上交通工具在發生突發狀況時能夠在短時間內得到救助，由於飛機上資源有限，因此有許多注意事項應在搭乘飛機前做好功課。一名空姐萊莎（Leysha）在TikTok分享「搭乘飛機絕不會做的五件事」，供民眾做登機前的參考。

一、 不使用機上提供的毯子、枕頭

不管要搭乘多久的飛機，到多遠的地方，萊莎表示她都不會使用機上提供的毯子、枕頭，她一直都是攜帶自己的毯子、枕頭上飛機。

二、 不會吃完每頓飛機餐

若經常搭乘飛機，萊莎並不建議乘客把提供的餐點吃完，因為為了防止食物變質，其中可能加入大量的防腐劑，且鈉含量很高，長久下來對身體會有不好的影響。

三、 不要透過表面判定事實

有時候飛機上會出現許多突發狀況，像是有人鬧事被拖走、認為自己看到異形、對空服人員發火等，對旁人而言拿這些來開玩笑是很容易的，但大多人並不了解背後的實際原因，因此萊莎希望大家能多點同理心，真正做到互相了解。

四、 不要在登機前48小時內潛水

事實上，在潛水後身體會吸收過多氮氣，因此需要有足夠時間讓身體排除潛水時吸收的多餘氮氣，否則恐在飛行中引發減壓病，也就是俗稱的潛水夫病。

五、 不要透過第三方平台購買機票

如果想跟認識的人坐一起，不要在第三方平台購票，因為通常是隨機分配座位，之前便有乘客因為無法與孩子坐一起而大發雷霆，萊莎表示如果想和家人坐一起，可以直接在航空公司官網訂，或是使用航空公司配合的信用卡訂購累積里程數，若累積足夠里程便能升等至高級座艙。

空姐 機票

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