超市驚現世上最毒蜘蛛！香蕉開箱現身 男被咬恐痛苦勃起數小時

超級危險！奧地利有超市日前開箱香蕉時，發現1個紅黑相間、全世界最毒蜘蛛之一的巴西遊走蛛（Brazilian Wandering Spider，又稱香蕉蜘蛛），超商即時關門停業，當地消防隊趕到現場，惟經大範圍搜索仍找不到毒蜘蛛下落。巴西遊走蛛會藉咬合釋放神經毒性毒液，令人出現高血壓、全身疼痛徵狀，極少數情況下會致命，而它最有名的特點，是毒液中其中一種毒素，能讓男性痛苦而持久勃起數小時，因此巴西遊走蛛同時被封為「大自然的偉哥」，被研究用於開發治療勃起功能障礙（俗稱不舉）的藥物，但至今未能成功。

外媒報導，奧地利小鎮多瑙河畔克雷姆斯（Krems an der Donau）的超市發現巴西遊走蛛，需馬上關門。當地消防隊「Freiwillige Feuerwehr Krems」接報，該超市的經理打開香蕉箱時，發現目測有4吋長、紅黑相間的蜘蛛，即時密封所有香蕉箱求助。

消防隊相信那是極危險的巴西遊走蛛，4名消防員到場確保所有箱子都密封好，但沒見蜘蛛蹤影。當地報紙稱，雖未能確定蜘蛛品種，但當局相信那只是巴西遊走蛛，超市要即時關閉，沒有重啟定案。

超市母公司、零售集團Rewe表示，已聘用滅蟲專家查明蜘蛛品種，正採取全面清潔消毒，希望可以在下周重新營業，重申保護顧客安全是首要任務，所有新鮮蔬果都被換走，進行大範圍搜索下，仍未找到蜘蛛蹤影。當地消防隊、警隊等會前往值班。

1個蜘蛛被如此嚴重對待，都是因為巴西遊走蛛被金氏世界紀錄大全列為世界上最毒的蜘蛛之一，它會釋放神經毒性毒液，被咬後會出現體溫變低、視力模糊、抽筋、高血壓及全身疼痛徵狀。在極少數的情況下，人們被咬後會死亡。巴西遊走蛛不會結網，夜間在叢林覓食，由於它們白天會躲藏在香蕉樹上，故也被稱作「香蕉蜘蛛」，也正因如此，有時會通過香蕉由中南美洲運輸到北美或歐洲。

巴西遊走蛛最有名的特點，是為男性帶來恐怖「刺激」，男人被咬後可能會痛苦地持續勃起達數小時之久。它們的毒液中，其中1種名叫「Tx2-6」的毒素會促進一氧化氮產生，增加血液流動，使男性異常勃起。

專門研究這蜘蛛的學者、喬治亞醫學院的羅穆洛萊特博士（Romulo Leite）指，勃起是針對男性的一種副作用，而任何被它咬的人都會疼痛和不適，但希望通過當中的毒性，開發出治療勃起功能障礙（俗稱不舉）的藥物。早於2012年，就有科學雜誌認為巴西遊走蛛可造新一代偉哥面世，但至今未能成事。

外媒引述德國自然歷史博物館資料，巴西遊走蛛雖然被視作極具攻擊性，但它們鮮會主動攻擊人類，只會為了防禦而咬人。這也不是巴西遊走蛛首次在歐洲出現，2017年5月，該蜘蛛同樣經香蕉出現在英國超市。

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文章授權轉載自《香港01》