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人類毛髮最強傳說？日本公車投幣箱藏「印度人頭髮」 超狂功用曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
日本公車的投幣箱使用「印度人的毛髮」作為材料，引發網友熱議。示意圖／ingimage
日本公車的投幣箱使用「印度人的毛髮」作為材料，引發網友熱議。示意圖／ingimage

公車是常見的大眾運輸工具，但你可知道日本的公車竟藏有「人毛秘密」？日本媒體過去幾年曾接露，某廠牌製造的公車投幣箱使用「印度人的毛髮」作為材料，沒想到近日話題再度於網路發燒，更被人稱為「人類毛髮最強傳說」。對此，製造商也出面回應研發過程，更親曝印度人毛髮成為首選的原因。

根據日本媒體《Traffic News》，日本的公車投幣箱與台灣不同，除了零錢外還裝有整理券、回收券等物品，為了將物品進行分類，日本運輸設備製造商LECIP絞盡腦汁設計，他們曾嘗試使用豬毛、馬毛及塑膠製成的刷子來分類，但試驗後的成效不佳。

後來，他們發現人類的毛髮有著「絕妙的硬度」，不會因承受紙張的重量而彎曲，但碰到硬幣時就會彎下來，且不易產生靜電，而成為了首選。

製造商LECIP透露，雖然一開始曾使用中國人的毛髮作為分類刷的材料，但後來就改成使用印度人的毛髮了。他們表示，經過多方採購與調查後發現，印度人的頭髮在測試堅硬度、柔軟度、有無特殊性與帶電性上的表現都很不錯，且取得相對容易，而成為他們製造分類刷的第一選擇。

對於「印度人的毛髮」話題再度發燒，製造商LECIP的負責人感到相當驚訝，更稱沒想到這件事竟然會在3年後又引發討論。據悉，當年消息曝光時，許多公車業者也感到震驚，直呼完全不知道原來有人毛在投幣箱裡。

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