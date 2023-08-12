開門就有感！日本飯店提供「1貼心服務」 旅客大讚：再也不選別家

暑假出國旅遊正夯，除了機票價格要貨比三家外，住宿地點更是一大重點，許多人會配合行程安排居住地。近日，一名日本網友分享入住飯店的驚喜體驗，他一打開房就發現業者提供的「貼心服務」，讓他深受感動，更直呼將就此成為忠實鐵粉。消息曝光後也引發討論，許多人紛紛留言大讚業者超有眼力。

日本一名網友在社群媒體X（原名為推特）上分享，日前他到預定的飯店Check In，沒想到一進門就發現「貼心服務」，該飯店業者依照預約時間提前安排，在房間內先插入小卡為房客們開空調，讓人一打開房門就能感受到舒適的溫度，避免客人們熱壞了，細心的舉動讓他深受感動。

原PO透露自己住的正是麗嘉皇家酒店，在文中大讚「我不會再去別的地方搞外遇了」，被飯店的貼心服務大圈粉，更喊話未來也會將該飯店列為住宿的第一首選。

貼文曝光後掀起討論，許多人大讚業者的服務「眼力真好」、「這也太聰明了吧！如果我第一次也遇到這種情況，一定會變成它（飯店）的忠實粉絲」、「這種細心的關懷很有幫助呢」。也有人持不同看法，「有些飯店的空調跟冰箱連動，這樣就麻煩了」、「不是每家飯店都推薦這個方法，因為有些紙片會卡住」、「很多飯店用普通小卡根本無法打開電源」。