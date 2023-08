《魔戒》精靈王子變鬆弛大叔！奧蘭多布魯顏值崩壞...新片認不出來

好萊塢賽車電影(Gran Turismo),港譯《GT跑車浪漫旅》,台譯作《GT:跨界玩家》,由大衛哈伯(David Harbour)及奧蘭多布魯(Orlando Bloom)主演,電影改編自超人氣賽車遊戲系列《Gran Turismo》,講述一位沉迷賽車遊戲的少年,憑出色的技術贏得遊戲的全球比賽,繼而通過Nissan車隊的專業賽車特訓,貨真價實成為一位賽車手的故事。

《GT:跨界玩家》於8月10日起在香港及世界各地陸續上映,然而對電影還原遊戲經典場面及賽車視覺效果等評論出爐前,男配角奧蘭多布魯便已率先成為焦點,成為網友批評的對象。

現年46歲的奧蘭多布魯,曾經為好萊塢頂級型男,曾參演《魔戒》(Lord of The Rings)系列、《神鬼奇航》(Pirates of the Caribbean)系列等古裝魔幻電影,在《魔戒》被飾演精靈箭手Legolas更成為了銀幕精靈王子的代表角色,紅極一時。

然而在《GT:跨界玩家》上映後,被發現顏值大崩壞,昔日面型瘦削、英挺帥氣的奧蘭多布魯,走樣變成一個皮鬆面腫、眼皮下垂的中年大叔,令觀眾愕然!有網友批評表示:「奧蘭多布魯的皺紋也太深了吧!」「我認不出他就是精靈王子!」

奧蘭多布魯於《魔戒》系列電影裡飾演精靈王子,成為「男精靈」的代名詞。(《魔戒首部曲》電影劇照)

雖然《GT:跨界玩家》劇情中,奧蘭多布魯飾演的Nissan賽車隊的市場部主管,角色設定卻是一位辦公室大叔,向來走偶像演員路線的奧蘭多布魯,顏值突然轉成「演技派」,一時之間的確難以令觀眾適應。

