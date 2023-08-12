《魔戒》精靈王子變鬆弛大叔！奧蘭多布魯顏值崩壞...新片認不出來
好萊塢賽車電影（Gran Turismo），港譯《GT跑車浪漫旅》，台譯作《GT：跨界玩家》，由大衛哈伯(David Harbour)及奧蘭多布魯（Orlando Bloom）主演，電影改編自超人氣賽車遊戲系列《Gran Turismo》，講述一位沉迷賽車遊戲的少年，憑出色的技術贏得遊戲的全球比賽，繼而通過Nissan車隊的專業賽車特訓，貨真價實成為一位賽車手的故事。
《GT：跨界玩家》於8月10日起在香港及世界各地陸續上映，然而對電影還原遊戲經典場面及賽車視覺效果等評論出爐前，男配角奧蘭多布魯便已率先成為焦點，成為網友批評的對象。
現年46歲的奧蘭多布魯，曾經為好萊塢頂級型男，曾參演《魔戒》（Lord of The Rings）系列、《神鬼奇航》（Pirates of the Caribbean）系列等古裝魔幻電影，在《魔戒》被飾演精靈箭手Legolas更成為了銀幕精靈王子的代表角色，紅極一時。
然而在《GT：跨界玩家》上映後，被發現顏值大崩壞，昔日面型瘦削、英挺帥氣的奧蘭多布魯，走樣變成一個皮鬆面腫、眼皮下垂的中年大叔，令觀眾愕然！有網友批評表示：「奧蘭多布魯的皺紋也太深了吧！」「我認不出他就是精靈王子！」
雖然《GT：跨界玩家》劇情中，奧蘭多布魯飾演的Nissan賽車隊的市場部主管，角色設定卻是一位辦公室大叔，向來走偶像演員路線的奧蘭多布魯，顏值突然轉成「演技派」，一時之間的確難以令觀眾適應。
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文章授權轉載自《香港01》
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