美滿婚姻卻突然鬧離婚 原因竟是外甥女在校闖禍讓她不想生了

少子化是現代社會的問題之一。除了經濟等外在條件以外，很多人也會考量到教育、教養等等方面的問題，而對是否要生子產生疑慮，擔憂一旦生下孩子卻教不好，反而容易成為負擔。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名西川百合子的35歲女性，原本對於生子這件事情，採取開放的態度，認為沒有特別想生，但要生也沒有關係。然而，百合子卻因為小他三歲的妹妹的女兒，而有了不同的想法。

這位外甥女生性活潑，上了小學之後，也成為了團體的中心。然而，她卻仗著這一點，在班上當起了霸凌者，時常欺負另一位孤僻的女同學。包括會把蟲子塞進對方的衣服裡，或者煽動其他男生去觸摸對方的胸部等等，因而被對方家長一狀告上校方。

得知這些狀況，讓百合子非常錯愕。由於擔心自己生了孩子，也有可能變成像外甥女一樣糟糕的小孩，因此百合子越來越不願生育。但是，百合子的丈夫卻又非常想要小孩，並且認為到時小孩子出生了，雙親自然需要負起一切責任，不應該為了這種無法預測的事情退卻。

結果，百合子就為了孩子的事，跟丈夫越吵越凶，家庭的氣氛也變得越來越差，最後兩人協議離婚。儘管原本美滿的婚姻，意外因為這樣的裂痕而消失，不過百合子後來有再找到一位願意體諒她的想法，答應她不會強求孩子的男性交往，因此也在努力著，試圖開創另一段幸福。