900年歷史溫莎城堡前當眾脫衣 網紅被網友罵翻：看了眼睛痛

英國一名成人網紅不知是否為了吸引注意，日前在溫莎城堡當眾脫衣，只穿比基尼搔首弄姿拍照，結果當場遭到警方訓斥，更被不少網友批評。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，33歲的貝瑞（Isabelle Berry）是一名成人網紅，經常在成人社群平台OnlyFans上分享性感照片。日前她跑到溫莎城堡，直接當著遊客的面開始脫衣服。脫到只剩一套Prada的比基尼後，貝瑞就開始大膽擺弄各種性感姿勢，並拍照留念，不過沒多久就引來警方關切，並遭警方訓斥請離。

溫莎城堡是英國王室的家族城堡，這座城堡已經有900年歷史，是當今世上有人居住的城堡中最大的城堡。溫莎城堡每年吸引近150萬名遊客，英王查爾斯三世今年五月加冕時，也在溫莎城堡舉行加冕音樂會慶祝。

貝瑞受訪時表示，王室成員要是知道有人穿比基尼在溫莎城堡拍照，大概不會太高興，不過她覺得很有趣所以想試試看，而且她也沒有傷害任何人。貝瑞說她在拍照時警察過來要她把衣服穿好，因為這樣的穿著太暴露、不雅，若是她不把衣服穿好可能會被逮捕。

後來貝瑞為了不惹麻煩上身趕緊穿衣走人，不過這樣的行徑卻引來不少網友批評，紛紛留言「她明明就傷害了我的眼睛」、「這叫性感嗎？」、「應該把她抓起來」，還有人說要是在中世紀這麼做，貝瑞早就被抓進城堡裡關了。