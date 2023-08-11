老夫婦賣房進高級養老院「有溫泉和劇院」 入住才發現都不能用想退了

長照問題是現今社會必須解決的難題之一，有時就算有錢，也未必有辦法找得到理想的長照機構居住。因此在入住之前，必須再三做好相關的功課，避免入住之後才覺得後悔。

根據日本媒體「資産形成ゴールドオンライン」報導，一對高齡70歲以上的B夫妻，過去曾經營一家餐廳長達30年，在當地算是小有名氣。後來因為疫情，加上兩人年事已高，決定乾脆收掉店面，並且把房子直接賣掉，搬到養老機構裡頭居住。

由於在開店時期，B夫妻一年大概會有500萬日幣（約相當於新台幣105萬）左右的盈餘，加上房子賣掉後拿到1億5000萬日幣（約相當於新台幣3175萬元），因此兩人也挑了間價格昂貴，但是附有劇院、溫泉和餐廳的高檔機構入住，本以為能過著愜意的養老生活。

然而，在實際住進去後，卻發現很多設施有使用上的限制，讓他們看得到卻用不到。像是能泡溫泉時間是固定的，但那個時間B夫婦無法配合。而且他們和其他老年入住者也相處的不好，結果才住了沒幾個月，兩個人就決定要搬走，當初付的頭期款就這麼付諸東流。

B夫婦兩人後來又找了一間養老中心，但一樣碰到不適應的問題，且新機構的服務人員態度也遠不如上一間。這讓兩人感到相當後悔，認為這樣還不如在老家度過終生就好，當初不應該那麼急著賣掉房子，落得進退兩難的窘境。

專家分析，像這樣老年住長照機構而賣掉房子，卻又事後後悔的案例並不少見。想要避免這樣的狀況，最好得注意以下四點：