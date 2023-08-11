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維珍銀河商業飛行締新猷 載首批觀光客上太空

中央社／ 華盛頓10日綜合外電報導
維珍銀河公司，今天已將其第一批觀光客送上無重力太空。 美聯社
維珍銀河公司，今天已將其第一批觀光客送上無重力太空。 美聯社

維珍銀河公司（Virgin Galactic）表示，今天已將其第一批觀光客送上無重力太空，締造近20年來追求商業化之路的高峰。

法新社報導，這3名乘客為8旬的前奧運參賽選手古德溫（Jon Goodwin）、46歲健康指導顧問薛哈芙（Keisha Schahaff）和她的18歲女兒梅爾斯（AnastatiaMayers），3人升空後約45分鐘，在維珍銀河公司的太空船中感受無重力環境。

當太空船飛行超越海拔80公里，也就是重力極小的地球與太空邊界時，維珍銀河副總裁班德拉（SirishaBandla）宣布：「他們正式成為太空人了，歡迎到太空。」

現場轉播畫面顯示，這3人透過窗戶欣賞地球的景致和遠眺太空。

維珍銀河這趟航程運用一架巨大的雙機身運輸機，運輸機從跑道起飛、向上爬升，然後釋放一架火箭驅動的太空飛機更上一層。

這次任務名為「銀河 02」（Galactic 02），是維珍銀河第2趟太空商業飛行任務，但6月底的第一趟飛行載的是義大利空軍資深官員，他們已在太空船上進行數次實驗，並非純粹為了遊覽的平民。

3名素人在太空待了幾分鐘之後，太空船開始下降，接著安全降落在美國新墨西哥州跟起飛時同樣的跑道。

古德溫是一名冒險家，1972年曾代表英國出賽奧運輕艇項目。他說，這次飛行「無疑是我人生中最興奮的一天」。

2004年成立的維珍銀河已售出約800張未來商業飛行的票，2005至2014年間以20萬至25萬美元售出600張，之後售出200張票，每張票價45萬美元。

古德溫2005年就預留座位，2014年卻被診斷出罹患巴金森氏症（Parkinson's disease），如今成為有此病症登上太空的第2人。

薛哈芙則來自美洲國家安地卡及巴布達（Antiguaand Barbuda），她的女兒梅爾斯在蘇格蘭亞伯丁大學（University of Aberdeen）攻讀哲學和物理。兩人是靠維珍銀河主辦的抽獎活動贏得遊太空的機會。

根據維珍銀河的說法，梅爾斯是史上最年輕登上太空的人。

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