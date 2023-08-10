星國前海軍部隊蛙人患病靠拐杖代步 女友6年不離不棄共結連理

「大家都覺得是我在照顧他，其實更多是他在照顧我。」談及男友陳宇揚的病情，劉靖儀反而露出甜蜜的笑容這麼說。

新加坡情侶35歲的陳宇揚和31歲的劉靖儀愛情長跑六年，小倆口將在今年11月結婚。

陳宇揚在接受《8視界新聞網》訪問時說，自己在認識劉靖儀前，就患有遺傳性痙攣性截癱（hereditary spastic paraplegia），至今已患病九年。這種罕見病會導致他雙腿無力沒知覺、常常跌倒，需要靠拐杖代步。

他說，這種疾病無法依賴藥物治療，病情還會隨著時間慢慢加重，他最近偶爾就需要坐輪椅外出。

拄拐杖引異樣眼光

陳宇揚正值壯年，但走路一拐一拐，還拄著拐杖，女友劉靖儀站在他身邊，難免引來異樣的眼光。但是兩人眼中只有彼此，非常恩愛。

陳宇揚說，女友非常了解他的情況；當他在外頭突然跌倒時，許多人會一窩蜂湊上前，女友都需要解釋給他們聽。

「她很貼心，比如我們開車外出，她會選最方便的地方讓我先下車，才去找停車位。她也不介意我坐輪椅，也不介意幫我推輪椅。另外，我一天可以突然跌倒兩、三次，她都幫我跟大家解釋。」

陳宇揚說，這個病有時會讓他變得煩躁，但女友都非常有耐心，站在他的立場思考等他冷靜和發洩情緒。

女友眼中陳宇揚很可靠

陳宇揚說，「我有問過靖儀，為什麼還願意跟我在一起，她告訴我愛一個人就要愛他的全部，要包容他的一切，要互相扶持，不是計較誰付出的比較多或少。」

劉靖儀則說，「其實我覺得他的病情，並沒有為我們帶來什麼影響，我們能做一般情侶所做的事，例如逛街吃東西。我們也一起去騎車，雖然騎得比較慢，累了休息就好。」

她說，陳宇揚是個可靠的男友，也非常貼心，經常在生活中給予她很多扶持和幫助。

「生活中的瑣事，譬如我需要他幫我買什麼，他都會去買。工作再忙，他每天都會抽空見面，也一定會問我我的一天怎麼樣了？在我難過的時候陪著我，非常照顧我。」

在職期間表現出眾

陳宇揚學生時期就熱愛運動，中學時期是學生軍（NCC）一員，高中加入登山隊，畢業後還加入海軍部隊當蛙人。

他說，「當時想加入蛙人隊的共128人，但只有71個人畢業並成功加入。當時的訓練一個星期只睡兩三小時，得跑步20公里，再游泳兩公里、抬船和抬超過10公斤重的沙袋，需要很多體力。」

他加入蛙人隊七年間表現出眾，被選中加入見習軍官學校當軍官。事實上，入職七年後的他準備加入特種部隊，怎料卻突然一直跌倒，入院後發現患病。

「我沒辦法接受，一度半信半疑，直到在家多次跌倒入院，確診後我才接受。」

萬般無奈下，陳宇揚只好離開海軍部隊，轉行到一家廣告公司的創意部門擔任經理，並在機緣巧合下認識劉靖儀。

兩人交往的第六個月，他騎摩托車準備前去接女友時，不幸發生嚴重車禍。

這場車禍讓他斷了六條肋骨、肺部、肩膀和脊椎都嚴重受創，躺在病床上兩個月，動彈不得。

不過，他很慶幸自己沒有死，而女友也不離不棄，每天守在他身邊。

水中浪漫求婚

陳宇揚熱愛水上運動，卻因為患病而無法在水中自由活動，不過在前同事的幫助下，他偶爾會去潛水。

今年5月，他以要女友和他一起學潛水為藉口，向女友求婚。

當女友下到泳池後，他先找了理由離開，接著與一群朋友拉著「Will you marry me？」的布條求婚，女友感動不已答應求婚，整個過程很浪漫。

兩人將在11月舉行婚禮，目前正在籌備階段。

文章授權轉載自「8視界新聞網」