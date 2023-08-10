嬰兒床蚊帳暗藏風險？殯葬人員警告「3情況」恐害慘寶寶 曝安全替代品

聯合新聞網／ 綜合報導
一名美國殯葬人員警告，使用嬰兒床蚊帳可能會有3大風險，家長須每天檢查產品是否有缺陷。 情境示意圖。圖／Ingimage
一名美國殯葬人員警告，使用嬰兒床蚊帳可能會有3大風險，家長須每天檢查產品是否有缺陷。 情境示意圖。圖／Ingimage

有些民眾會在嬰兒床綁上拱型床帳，以防止寶寶爬出來摔落床下。不過一名殯葬人員PO影片透露，像這種產品背後暗藏3大風險，如果寶寶接觸或抓到品質控管不良的床帳，身體可能會受到傷害，影片一出引發網友熱議。

根據紐約郵報報導美國殯葬人員勞倫（Lauren）被網友標記詢問，使用嬰兒床蚊帳來防止嬰兒爬出來是否不妥，勞倫解釋，市面上賣的嬰兒床蚊帳通常不受監管，導致品質參差不齊，萬一使用到不良品床帳，寶寶近距離接觸或抓取，可能發生3大危險狀況。

第一是如果床帳頂部被拉下來，這些布料會往下塌落，層層包覆寶寶，若家長不在身邊及時處置，寶寶會窒息死亡；第二是寶寶可能會將頭部緊緊卡在床帳網布的一側，這種壓力很像頭在床墊下方一樣，寶寶脆弱的頭部可能無法承受，也會導致傷亡；第三種情況帶來的傷害很嚴重，寶寶會觸碰床帳上方及周圍的桿子，勞倫指出，曾有嬰兒拔出其中一根桿子，不小心刺傷自己，導致永久傷害。

勞倫被網友標記並拍片解釋，為何爸媽應該避免使用嬰兒床蚊帳。圖／擷自tiktok
勞倫被網友標記並拍片解釋，為何爸媽應該避免使用嬰兒床蚊帳。圖／擷自tiktok

勞倫強調，她發這部影片的用意不是指責家長們使用嬰兒床帳保護孩子，而是提醒背後存在的風險，她在兒子很小的時候，也曾使用嬰兒床帳，但後來才意識有風險性，「如果當時知道我現在所知道的，就永遠不會購買這東西」。

勞倫也提醒，正使用嬰兒床蚊帳的爸媽們，每天應定期檢查產品是否出現任何缺失，另外，若爸媽想避免自家嬰兒爬出來，其實有更安全的替代產品，例如幼兒床、地板床。

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這十項嬰兒用品 千萬別買 | 世界新聞網

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