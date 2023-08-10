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朝九晚五生活破滅！日公務員錢少加班多 他做三年身心崩潰了

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男性公務員受不了工作環境，做了三年後生病休養。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本男性公務員受不了工作環境，做了三年後生病休養。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代人生活忙碌，不管從事什麼樣的工作，總是難免碰到一些困擾。近來有位日本男子，以為考上公務員之後，就能夠過著規律上下班的生活，沒想到卻遇到一連串預想之外的變故，讓他苦不堪言，毅然決定放棄眾人稱羨的鐵飯碗。

根據日本媒體「FORZA STYLE」報導，一位化名大西裕哉的27歲男性，出身自一個公務員家庭，父母和祖父母都是公務員，因此自己也耳濡目染，從小就立志要進到市政府等單位工作。大學時期也努力在準備公務員考試，最終成功考取第一志願的單位。

然而，實際當上公務員後，大西才發現工作比想像中的艱困。一般人以為公務員就是工作穩定，每天朝九晚五的生活，但實際上根據單位的不同，業務量也有差。大西被分派到的社福類單位，不僅需要常常加班，而且因為預算有限，能拿的加班費也有限制。曾有月份加班得多，但實際拿到的加班費換算下來才等於月薪500日圓（約相當於新台幣106元）而已。

大西做到第三年後，突然覺得自己渾身沒有幹勁，於是到醫院檢查。醫師認為他工作壓力太大，要他休息一個月後再回到職場。但是大西的父親反對，認為一旦請了長假，考績就會受到影響，未來很難出頭。儘管如此，因為身體狀況實在沒辦法，大西最終還是休息了兩個月才復職。

最終，大西還是沒辦法適應公務員職場。所幸這個時候，他發現自己對於編輯影片有著相當的興趣，且發現業界需要這樣的人才，於是毅然決定辭掉公務員，改到廣告公司上班。儘管父母反對，但如今大西卻感到如釋重負，轉換跑道之後，心情也變得更開朗了。

公務員 日本

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