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臉書影響心理健康？ 研究：無證據

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
研究表明：「沒有證據顯示，臉書在全球廣泛的現象，與廣泛的心理負面影響有關」。（網路截圖）
研究表明：「沒有證據顯示，臉書在全球廣泛的現象，與廣泛的心理負面影響有關」。（網路截圖）

「臉書在全球盛行的狀況與使用者心理負面影響無關！」最新研究如此表明。過去臉書因為社會輿論與媒體報導，被認為對用戶心理造成的負面影響。不過有學者指出，該研究並未深入臉書對特定族群的影響，很難作為網路保護政策的參考。

難作政策參考

BBC》報導，牛津網路研究所（OII）研究表明，臉書盛行於各國的狀況，與青少年心理健康問題幾乎沒有關聯。該研究所教授普茲比斯基表示，人們普遍認為臉書社群對心理健康有害，但從蒐集到的數據來看，兩者之間似乎沒有關聯。

但他也強調，該研究是針對各國進行研究，試圖歸納社群平台的廣泛影響，並沒有深入探討臉書對脆弱族群的影響。普茲比斯基坦承，研究可能忽略了社群對特定族群或素材的負面影響，如宣揚自殘的影片。

然而，倫敦經濟學院教授麗文斯則指出，此項研究的內容太籠統，沒有針對族群進行研究，很難成為監管政策的參考。她指出，像是英國近期在研討《線上安全法案》（OSB），主要想要保護的對象就是青少年，而非幼兒，「因為大多數幼兒不會使用臉書」。

憂鬱與科技關聯低

不僅是臉書社群平台，《BBC》報導，牛津網路研究所也廣泛調查10到15歲的青少年使用電視、電子設備、電玩遊戲的時間，並與憂鬱、自殺傾向與行為問題進行比對，發現「並沒有證據顯示，憂鬱症與玩電動或觀看電視的時間存在關聯性。」

臉書內部研究資料曾遭到媒體揭露，有三分之一的青少女因為臉書，導致外貌焦慮的狀況。不過長期以來，臉書對外都淡化相關的負面影響，像是臉書創辦人祖克柏曾主張社群媒體對心理健康有益，IG負責人莫瑟里（Adam Mosseri）也聲稱負面影響「相當小」。

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社群媒體 憂鬱症

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