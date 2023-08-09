泰陷法律空窗 上演大麻之亂

泰國自從成為東南亞第一個將大麻合法化的國家，數千家大麻商店與相關產業如雨後春筍般湧現，曼谷與其他旅遊景點尤其明顯，但政府只是將大麻從毒品管制清單上刪除，並公布一些使用規範，相關法律卻在國會卡關，讓使用大麻在泰國處於法律空窗期，警方也因此並未認真執法。

幾年前，持有大麻在泰國可能要吃上五年牢飯，生產大麻則要面對高達十五年刑期，其他毒品犯罪則可能被判死刑。如今無處不在的大麻圖案宣告產業蓬勃發展，改變之快令人驚訝。

去年六月，泰國將大麻移出毒品管制清單，用意是讓大麻成為經濟作物，卻又強調尚未開放娛樂用大麻，民眾自種大麻只能供醫療使用，但立法跟不上合法化腳步。民間見大麻除罪化而沒有新法律規範，早就爭先恐後種植販賣。

當然，泰國政府不是沒有制定規則，官方指南列出種植大麻要向官方註冊，持有含量超過百分之○點二四氫大麻酚（ＴＨＣ）的大麻萃取物需要許可，未滿二十歲、女性懷孕與哺乳期不准使用等，但因法律施行細則被在野黨批評不完備，目前國會第一大黨「前進黨」跟第二大黨「為泰黨」，都曾主張重新把大麻列為管制毒品，法案因此在國會卡關。

這些過渡時期的規定因此只是隨便執行，或者乾脆不執行。

網路有供應商販賣大麻酚含量超過法定上限的蛋糕和軟糖，騎著摩托車的快遞人員不到一個小時就能直接送上門，讓年齡管制幾同具文。警方也承認，他們對什麼是合法、什麼又是非法實在沒把握，以至於鮮少執行現行大麻規定。