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頂逾40度高溫散步！女護理師橫屍小徑 消防稱恐遭活活熱死

聯合新聞網／ 綜合報導
美國亞利桑那州一名34歲女護理師出門散步，不料疑似因無法忍受酷暑遭活活熱死。示意圖／ingimage
美國亞利桑那州一名34歲女護理師出門散步，不料疑似因無法忍受酷暑遭活活熱死。示意圖／ingimage

氣候暖化造成全球各地出現極端氣候，今年6月是有紀錄以來最熱的6月，專家預估高溫將持續至8月。美國亞利桑那州一名34歲女護理師潔西卡上午出門散步，不料遲遲未歸，家人立即通報失蹤，當局出動人員與無人機搜索卻只找到潔西卡的遺體，消防人員初步判斷潔西卡可能因無法承受高溫，慘遭活活熱死。

綜合外電報導，34歲的潔西卡（Jessica Christine Lindstrom）來自俄勒岡州，是一名護理師，近日前往亞利桑那州鳳凰城拜訪親戚，上周五（4日）早上8時30分左右出門散步，不料她出門9小時後仍未返家，親戚察覺不對勁通報潔西卡失蹤。

鳳凰城消防局接獲通報後，隨即出動人員與無人機搜救，歷經5小時搜索後，消防人員於迪姆山（Deem Hills Recreation Area）北側的一條偏僻小徑發現潔西卡，無奈她已成一具冰冷遺體。

根據美國國家氣象局（The National Weather Service）資料顯示，鳳凰城4日最高溫達華氏115度（約攝氏46.11度），消防局長道格拉斯（Scott Douglas）表示，初步判斷，潔西卡可能因無法承受酷暑遭活活熱死，但詳細死因仍待法醫驗屍才能確定。

高溫 美國 護理師 失蹤 亞利桑那州

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