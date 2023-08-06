快訊

南投加油站遭土石流滅頂 女員工聞到這味哭喊「快跑」救了所有人

U12世界盃／好想贏…中華隊爭冠對美4連敗 亞軍作收

傳達心意新選擇？人們委託三線明星拍短片 替自己道賀、提離婚、說對不起

商業周刊／ 撰文者：張方毓 編譯
Cameo媒合名人和粉絲，許多人將明星親自拍的客製化影片當成生日、周年紀念日禮物。圖／翻攝自Cameo網站
Cameo媒合名人和粉絲，許多人將明星親自拍的客製化影片當成生日、周年紀念日禮物。圖／翻攝自Cameo網站

摘要

1. 越來越多人願意花費新台幣至少上千元，請明星拍攝客製化短影片，當成禮物送給朋友、家人，代替自己傳達心意；不管是正面的道賀，或是更私密的道歉、甚至離婚等行為。

2. 2017年成立的名人媒合平台Cameo陳列數千位名人，用戶可以指定特定明星，說明他要說話的對象、內容。收費從1美元到2千美元（約合新台幣30元到6萬3千元）不等。

3. 委託人多半認為，若對方不是從自己，而是從喜愛的明星口中得知壞消息，猶如戴上一層濾鏡，更容易接受負面的訊息，更可能有助於關係前進，或是替惡化的關係和平畫下句點。

氣死人了！正當你生著悶氣，卻收到一支小短片，是由你最喜歡的明星，代替罪魁禍首的朋友向你道歉，你會馬上氣消嗎？

華爾街日報》報導，越來越多人願意花費新台幣至少上千元，請明星拍攝短影片，代替自己向朋友、家人傳達心意；不管是正面的道賀，或是更私密的道歉、甚至離婚等行為。

31歲的潔西卡（Jessica Van Wagnen）結婚梳妝時，她的姊姊突然要求她馬上觀看一支手機上的影片。她只見她最喜歡的實境秀明星肯尼迪（James Kennedy）面向鏡頭對她說：「潔西卡，恭喜妳結婚了，妳看起來很棒，不像一個放蕩的骷髏頭。」

她馬上明白，這個30秒的客製化短影片，不僅是姊姊送給她的婚禮驚喜，更是一封真誠的道歉信。因為「放蕩的骷髏頭」是一次爭吵時，姊姊罵她的氣話，她為此耿耿於懷。但看過影片後，她徹底放下芥蒂，認為這變成姊妹之間最有趣的笑話。

這些影片由2017年成立的名人媒合平台Cameo（原意有客串之意）完成，該平台陳列數千位名人，大多是有餘裕接外快的三線明星。用戶可以指定特定明星，說明他要說話的對象、內容，如果名人接受此提議，用戶可以在7天內收到客製化影片。

依據名人名氣高低，收費從1美元到2千美元（約合新台幣30元到6萬3千元）不等。而因為服務大受歡迎，在2021年，Cameo的估值已超越十億美元、晉升獨角獸行列。

原本，許多人只請名人代為祝賀親友生日快樂，但Cameo發現，現在也越來越多用戶希望名人扮演潤滑劑，替一段膠著的關係破冰。

過去3年，該平台收到超過5500則委託，請求由名人代為說「對不起」。約5千則包含「離婚」字眼，約2千則提到「分手」，更有超過1千則提到「離職」。

原因在於，委託人多半認為，若對方不是從自己，而是從喜愛的明星口中得知壞消息，猶如戴上一層濾鏡，更容易接受負面的訊息，更可能有助於關係前進，或是替惡化的關係和平畫下句點。

例如，一位脫口秀演員麥爾斯（Jaron Myers）接到幫忙發「好人卡」的委託，他對慘遭拒絕的男孩說，「嗨伊森，上週末你遇到了一個名叫摩根的女孩，你告訴她，我是你最喜歡的喜劇演員。謝謝你成為粉絲，我真心希望你能找到對的人，只是那個人不是摩根，放過那個女孩吧。」

又例如，從歌手選秀節目《美國偶像》出身的明星孔慶翔，幫忙拍攝了向上司說再見的「請辭」影片。

「克里斯多福找到一份新工作，他會想念你們所有人，而你們都很棒，所以不要放棄創造自己想要的生活。」孔慶翔在影片中說。委託人克里斯多福則表示：「這是我花過最划算的30美元。」

之前，美國新聞網站Mashable就曾分析，人們愛用此服務，因為這種「體驗式禮物」更加彰顯委託人的用心。

用心的第一個層次是，委託人能從一群三線明星中挑選出收禮者最有共鳴、最喜歡的名人，收禮者會產生「你真的懂我」的感受。第二個層次是，讓名人口中說出，只有雙方才懂的玩笑話，有趣程度瞬間加倍。

該平台在網站上放上粉絲看到影片的反應，許多人看到自己鍾愛的偶像竟親自拍影片給自己，露出不敢置信的表情，下巴掉了下來；有人則是感動不已，淚流滿面。

而現在，Cameo等服務生意興隆，證明這種新商業模式不只能用在送禮，還能用來傳達各種心意，有更大的商機需求。

對明星來說，既能夠替粉絲解圍，既助人為樂，又能賺一筆，何樂不為？「我希望沒有人會藉由內容創作者之口，與已經相處了10年的人分手，」邁爾斯表示，「但如果真的要的話，我想我的Cameo影片比諮商費便宜多了。」

資料來源：華爾街日報、Mashable

延伸閱讀

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

華爾街日報 離婚 分手 美國

相關新聞

傳達心意新選擇？人們委託三線明星拍短片 替自己道賀、提離婚、說對不起

氣死人了！正當你生著悶氣，卻收到一支小短片，是由你最喜歡的明星，代替罪魁禍首的朋友向你道歉，你會馬上氣消嗎？

78年前廣島、長崎原爆都被他遇到 日工程師大難不死活到93歲

78年前的今天美國對日本廣島投下原子彈，3天後長崎原爆。三菱造船的工程師山口彊經歷兩場原爆，大難不死，是首位被日本政府承...

秋天旅日！秋田縣仙北市賞紅葉 「乳頭溫泉」成最受歡迎秘湯景點

秋天，一向是台灣人到日本東北旅遊最受歡迎的季節，除了賞紅葉，熱鬧的秋祭典也是十分有看頭。在秋田縣仙北市，不僅可以在縣內最...

日本觀光好去處！關西滋賀縣大津市「3亮點」吸客 欣賞絕美花火大會

日本正式開放觀光後，旅遊業逐漸恢復，人們也重新開始探索各地熱門景點，而關西超夯的滋賀縣大津市絕對是你不能錯過觀光勝地，從...

動保意識抬頭…越南「吃狗肉」風氣退燒 河內一年倒300家店

越南民眾德雄全家為了要不要殺狗宴請海外歸來的親戚整晚爭執不休，最後以12比8的票數決定不殺。越媒觀察，吃狗肉的風氣在越南...

斯洛維尼亞豪雨成災釀電力、交通中斷 目前已知2死

斯洛維尼亞北部和西部昨天暴雨成災，引發洪水，並造成電力和交通中斷，至少兩人死亡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦