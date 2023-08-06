傳達心意新選擇？人們委託三線明星拍短片 替自己道賀、提離婚、說對不起

摘要 1. 越來越多人願意花費新台幣至少上千元，請明星拍攝客製化短影片，當成禮物送給朋友、家人，代替自己傳達心意；不管是正面的道賀，或是更私密的道歉、甚至離婚等行為。 2. 2017年成立的名人媒合平台Cameo陳列數千位名人，用戶可以指定特定明星，說明他要說話的對象、內容。收費從1美元到2千美元（約合新台幣30元到6萬3千元）不等。 3. 委託人多半認為，若對方不是從自己，而是從喜愛的明星口中得知壞消息，猶如戴上一層濾鏡，更容易接受負面的訊息，更可能有助於關係前進，或是替惡化的關係和平畫下句點。

氣死人了！正當你生著悶氣，卻收到一支小短片，是由你最喜歡的明星，代替罪魁禍首的朋友向你道歉，你會馬上氣消嗎？

《華爾街日報》報導，越來越多人願意花費新台幣至少上千元，請明星拍攝短影片，代替自己向朋友、家人傳達心意；不管是正面的道賀，或是更私密的道歉、甚至離婚等行為。

31歲的潔西卡（Jessica Van Wagnen）結婚梳妝時，她的姊姊突然要求她馬上觀看一支手機上的影片。她只見她最喜歡的實境秀明星肯尼迪（James Kennedy）面向鏡頭對她說：「潔西卡，恭喜妳結婚了，妳看起來很棒，不像一個放蕩的骷髏頭。」

她馬上明白，這個30秒的客製化短影片，不僅是姊姊送給她的婚禮驚喜，更是一封真誠的道歉信。因為「放蕩的骷髏頭」是一次爭吵時，姊姊罵她的氣話，她為此耿耿於懷。但看過影片後，她徹底放下芥蒂，認為這變成姊妹之間最有趣的笑話。

這些影片由2017年成立的名人媒合平台Cameo（原意有客串之意）完成，該平台陳列數千位名人，大多是有餘裕接外快的三線明星。用戶可以指定特定明星，說明他要說話的對象、內容，如果名人接受此提議，用戶可以在7天內收到客製化影片。

依據名人名氣高低，收費從1美元到2千美元（約合新台幣30元到6萬3千元）不等。而因為服務大受歡迎，在2021年，Cameo的估值已超越十億美元、晉升獨角獸行列。

原本，許多人只請名人代為祝賀親友生日快樂，但Cameo發現，現在也越來越多用戶希望名人扮演潤滑劑，替一段膠著的關係破冰。

過去3年，該平台收到超過5500則委託，請求由名人代為說「對不起」。約5千則包含「離婚」字眼，約2千則提到「分手」，更有超過1千則提到「離職」。

原因在於，委託人多半認為，若對方不是從自己，而是從喜愛的明星口中得知壞消息，猶如戴上一層濾鏡，更容易接受負面的訊息，更可能有助於關係前進，或是替惡化的關係和平畫下句點。

例如，一位脫口秀演員麥爾斯（Jaron Myers）接到幫忙發「好人卡」的委託，他對慘遭拒絕的男孩說，「嗨伊森，上週末你遇到了一個名叫摩根的女孩，你告訴她，我是你最喜歡的喜劇演員。謝謝你成為粉絲，我真心希望你能找到對的人，只是那個人不是摩根，放過那個女孩吧。」

又例如，從歌手選秀節目《美國偶像》出身的明星孔慶翔，幫忙拍攝了向上司說再見的「請辭」影片。

「克里斯多福找到一份新工作，他會想念你們所有人，而你們都很棒，所以不要放棄創造自己想要的生活。」孔慶翔在影片中說。委託人克里斯多福則表示：「這是我花過最划算的30美元。」

之前，美國新聞網站Mashable就曾分析，人們愛用此服務，因為這種「體驗式禮物」更加彰顯委託人的用心。

用心的第一個層次是，委託人能從一群三線明星中挑選出收禮者最有共鳴、最喜歡的名人，收禮者會產生「你真的懂我」的感受。第二個層次是，讓名人口中說出，只有雙方才懂的玩笑話，有趣程度瞬間加倍。

該平台在網站上放上粉絲看到影片的反應，許多人看到自己鍾愛的偶像竟親自拍影片給自己，露出不敢置信的表情，下巴掉了下來；有人則是感動不已，淚流滿面。

而現在，Cameo等服務生意興隆，證明這種新商業模式不只能用在送禮，還能用來傳達各種心意，有更大的商機需求。

對明星來說，既能夠替粉絲解圍，既助人為樂，又能賺一筆，何樂不為？「我希望沒有人會藉由內容創作者之口，與已經相處了10年的人分手，」邁爾斯表示，「但如果真的要的話，我想我的Cameo影片比諮商費便宜多了。」

資料來源：華爾街日報、Mashable

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