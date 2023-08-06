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歐盟測得海洋表面溫度20.96℃ 歷史新高

聯合報／ 國際中心／綜合報導

全球海洋溫度刷新歷史紀錄，根據歐盟氣候觀測站數據，海洋表面溫度七月卅日測得攝氏近廿一度（廿點九六度）創新高。歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Ｃ３Ｓ）發言人表示，舊紀錄是二○一六年三月測到的攝氏廿點九五度。監測樣本則排除極地地區。

使用不同資料庫的美國國家海洋暨大氣總署，近幾月亦發現類似趨勢。該署說，四月四日海洋表面均溫寫下攝氏廿一點○六度新高紀錄，舊紀錄是二○一六年三月的攝氏廿一點○一度。八月一日，海洋均溫測得攝氏廿一點○三度。

科學研究顯示，自工業時代開始起，海洋吸收人類活動產生的九成過剩熱量。而溫室氣體主要來自石油、天然氣與煤炭燃燒。法新社四日報導認為，這使世人加深對地球氣候、海洋生物和沿海社群出現連鎖反應的擔憂。

歐盟 極地 社群

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