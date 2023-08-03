日本垃圾處理場變聚寶盆？今年兩度撿到現金 243萬因「這原因」落入口袋

日本青森縣一間垃圾處理場今年4月尋獲1099萬日圓（約新台幣243萬元）的現金，雖然事後交給警察處理，但因為在限定期三個月內未有人認領，因此依照法律，這筆巨款歸垃圾處理場所有。

《8視界新聞網》根據《青森電視台》報導，位於日本青森縣七戶町的垃圾處理場在今年4月尋獲巨額現金。垃圾處理場管理單位指出，一名工作人員使用機器拆解大型垃圾時，突然發現一個信封，信封裡面裝著一大疊的日幣萬元紙鈔。經過計算後，金額為100萬日圓（約新台幣22萬元）。

同樣在4月12日和14日，又再發現大量萬元紙鈔混入垃圾中，加上先前的100萬日圓，總金額高達1099萬日圓（約新台幣243萬元）。

管理單位隨後將這筆巨款當作遺失物交給警察。警方公告三個月後卻一直未尋獲失主或有人認領，因此根據法律，這筆巨款在7月21日交回給垃圾處理場。

環境衛生管理事務所所長表示，其實當他們遇到這種狀況時真的會很慌張。他呼籲民眾在丟棄大型垃圾之前，務必要再次檢查抽屜或是各個角落。

這所垃圾處理廠曾在4年前出現過類似事件。2019年7月，有員工在處理垃圾時尋獲459萬日圓（約新台幣101萬元）的現金。

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